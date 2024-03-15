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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Beşyol Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşuyor
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Dünya

AB Konseyi Başkanı Michel'den Putin'e "alaycı" seçim tebriği

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, seçim sonuçlanmamasına rağmen "büyük zaferinden dolayı" tebrik etti.

Selen Valente Rasquinho  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
AB Konseyi Başkanı Michel'den Putin'e "alaycı" seçim tebriği

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, X hesabından Rusya Federasyonu'nda bugün başlayan devlet başkanlığı seçimiyle ilgili açıklama yaptı.

Vladimir Putin'i "ezici oy çokluğuyla kazandığı zaferi nedeniyle" tebrik etmek istediğini belirten Michel, "Muhalefet yok. Özgürlük yok. Seçim yok." ifadelerini kullandı.

Rusya'da devlet başkanlığı seçimleri 17 Mart'ta tamamlanacak.

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