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Dünya

AB Konseyi Başkanı Michel, Aliyev ve Paşinyan ile görüştü

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

Ömer Tuğrul Çam   | 05.08.2022
AB Konseyi Başkanı Michel, Aliyev ve Paşinyan ile görüştü

Brüksel

Michel, sosyal medyadaki açıklamasında, Aliyev ve Paşinyan ile bölgedeki gelişmeler hakkında ayrı ayrı görüşmeler yaptığını bildirdi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerginliğin düşürülmesi ve bağlantıları açmak için birlikte çalıştıklarını belirten Michel, "Brüksel'deki gelecek liderler toplantısı öncesinde diyaloğu sürdürmek ve gündemdeki tüm maddeler üzerinde somut ilerleme sağlamak önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Aliyev ile Paşinyan, son olarak 22 Mayıs'ta Brüksel'de üçlü toplantıda bir araya gelmişti. Michel, Brüksel'deki gelecek toplantının tarihi hakkında bilgi vermedi.

Karabağ'da geçici olarak Rus unsurların kontrolünde olan bölgelerde bulunan yasa dışı Ermeni güçlerinin, 3 Ağustos'taki terör ve sabotaj eylemi sonucu Azerbaycanlı askerin şehit olması üzerine Azerbaycan ordusu operasyon düzenlemişti.

"Kısas" ismi verilen operasyonda, yasa dışı Ermeni silahlı unsurlarına ait mevziler imha edilmiş, askeri birlik havadan vurulmuştu.

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