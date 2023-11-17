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Dünya

AB Komisyonundan X platformuna reklam vermeme kararı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sosyal medya platformu X'te reklam vermeme kararı aldı.

Selen Valente Rasquinho  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
AB Komisyonundan X platformuna reklam vermeme kararı

Brüksel

AB Komisyonu sözcüsü Johannes Bahrke, basında yer alan AB Komisyonu'nun X'te reklam vermeme kararı aldığı yönündeki haberleri doğruladı.

Bahrke, bunun, durumun gelişimine göre sık sık revize edilen iç yönergeler dahilinde olduğunu söyledi.

"Son haftalarda çeşitli sosyal medya platformlarında dezenformasyon ve nefret söyleminde endişe verici bir artış gördük ve X kesinlikle bundan oldukça etkilendi." ifadelerini kullanan Bahrke, "Bu nedenle servislerimize içeriğimizin uygunsuz bir bağlamda göründüğünden endişe duyduğumuz ilgili sosyal medya platformlarında bu aşamada reklam vermekten kaçınmalarını tavsiye ettik." diye konuştu.

Bahrke, şu ana kadar sosyal medya platformlarından yalnızca X'in etkilendiğini, bu tedbirin yalnızca reklamlarla ilgili olduğunu ve AB hesaplarının platformu terk ettiği anlamına gelmediğini kaydetti.

AB, "Hamas'ın İsrail'e saldırılarının ardından yayılan dezenformasyon, yasa dışı ve zararlı içerikler" gerekçesiyle geçen ay X'in Birliğin çevrim içi kurallarına uyumuna ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Sözcü Bahrke, reklam yasağı kararının nedeninin bu konuyla ilgili olup olmadığı konusunda ise yorum yapmadı.

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