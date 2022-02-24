Dolar
14.22
Euro
15.99
Altın
1,942.38
ETH/USDT
2,374.40
BTC/USDT
35,265.00
BIST 100
1,883.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kramatorsk şehrinden yayındayız Kiev'den yayındayız Kramatorsk şehrinden yayındayız Ukrayna'da Chuhuiv kentinde yerleşim yerlerine düşen bomba sebebiyle, caddede büyük bir çukur oluşurken, civardaki binalarda hasar gördü
logo
Dünya

AB Komisyonu Rusya yaptırımları için acil toplanıyor

Avrupa Birliği Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında bu ülkeye uygulanması beklenen yeni yaptırım paketi konusunda acil toplantı yapacak.

Ömer Tuğrul Çam   | 24.02.2022
AB Komisyonu Rusya yaptırımları için acil toplanıyor

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında bu ülkeye uygulanması beklenen yeni yaptırım paketi konusunda acil toplantı yapacak.

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, bu akşam Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde Komisyon üyelerinin sabah acil toplantı yapacağını duyurdu.

Mamer, AB Komisyonu'nun akşamki Liderler Zirvesi'ne hazırlık yapacağını bildirdi.

AB'nin yürütme organı olan AB Komisyonu, yaptırımların içeriğini belirliyor ve yaptırım paketini hazırlıyor.

AB Liderler Zirvesi'nde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in hazırladıkları yaptırım paketini, liderlere sunacağı bildirilmişti.

Liderlerin, yaptırım paketinin içeriğini tartışması ve AB Konseyi'nin Rusya'yı hedef alacak bu tedbirleri kısa sürede kabul etmesi bekleniyor.

Öte yandan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bu sabah yapması planlanan görüşmenin de Rusya'nın askeri müdahalesi sonrasında ertelendiği bildirildi.

Görüşmenin ne zaman yapılacağına dair bilgi verilmedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor
Özbekistan'da 1 Mart'tan itibaren maske takma zorunluluğu kaldırılıyor
İtalya Başbakanı Draghi: Hükümetin niyeti OHAL'i 31 Mart sonrasına uzatmamak
Türkiye'de son 24 saatte 86 bin 600 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı 1 Mart'ta yapılacak

Benzer haberler

Sebepleri ve sonuçlarıyla Rusya’nın Ukrayna’yı işgali

Sebepleri ve sonuçlarıyla Rusya’nın Ukrayna’yı işgali

Rus rublesi ve borsasında kayıplar artıyor

AB Komisyonu Rusya yaptırımları için acil toplanıyor

AB'den Rusya Savunma Bakanı Şoygu'ya yaptırım

AB'den Rusya Savunma Bakanı Şoygu'ya yaptırım
Rusya Ukrayna’da askeri operasyon başlatırken gözler tarafların askeri kapasitelerine çevrildi

Rusya Ukrayna’da askeri operasyon başlatırken gözler tarafların askeri kapasitelerine çevrildi
Dünyadan Rusya'ya kınama

Dünyadan Rusya'ya kınama