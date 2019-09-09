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Dünya

AB, Kırım'daki Rus yerel seçimlerini tanımayacak

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Kırım'da düzenlediği yerel seçimleri tanımadığını bildirdi.

Yusuf Hatip   | 09.09.2019
AB, Kırım'daki Rus yerel seçimlerini tanımayacak

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamada, Kırım ve Sivastopol'un Rusya tarafından yasa dışı ilhakı anımsatılarak, bu uluslararası hukuk ihlalinin kınanmaya devam edildiği ifade edildi.

Açıklamada, "AB, Kırım yarımadasında yapılan seçimleri tanımıyor." denilerek, Ukrayna'ya ait bu topraklardaki oy verme işlemi sonucu seçilen kişilerin bölge halkının "temsilcisi" olmadığı belirtildi.

Rusya genelinde dün farklı bölgelerde vali, belediye başkanı ve belediye meclis üyelikleri için seçimler yapılmıştı.

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov da Rusya'nın Kırım'da düzenlediği yerel seçimlerin boykot edildiğini duyurmuştu.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 2014'te baş gösteren meydan olaylarının akabinde Kırım'ı yasa dışı ilhak etmişti.

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