Euro
7.71
Dolar
7.15
BIST 100
99,044.45
Altın
1,695.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB, kara para ile mücadele otoritesi kurmaya hazırlanıyor

AB Komisyonu, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye yönelik yeni bir otorite kurulmasını teklif etti.

Ata Ufuk Şeker   | 07.05.2020
AB, kara para ile mücadele otoritesi kurmaya hazırlanıyor

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye yönelik yeni bir otorite kurulmasını teklif etti.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Brüksel'de mali suçlarla mücadele hakkında basın toplantısı düzenledi.

Finansal sisteme sızan kara paraya son vermeyi amaçladıklarını belirten Dombrovskis, "Kapsamlı bir eylem planı ile kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye yönelik savunmamızı daha da güçlendireceğiz." diye konuştu.

Dombrovskis, "Kara para aklama ile mücadele için yeni bir AB kurumu kurabiliriz." dedi.

Avrupa Bankacılık Otoritesi'nin (EBA) kara para ile mücadele alanında yetkilendirilmesinin de bir seçenek olduğuna dikkati çeken Dombrovskis, birlik içinde mali kuralların uygulanmasında zayıf davranılmaması gerektiğini vurguladı.

Dombrovskis, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye yönelik planlarını 12 ay içinde hayata geçirmeyi öngördüklerini belirtti.

AB "kara para" listesini güncelledi

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, kara para ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yetersiz kalan ülkeleri içeren listesini güncelledi.

AB Komisyonu, kara para ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yetersiz kalan ülkeler listesine 12 ülkenin eklendiğini açıkladı.

Buna göre, Afganistan, Irak, Pakistan, Suriye, Yemen, İran, Kuzey Kore, Trinidad ve Tobago, Uganda ve Vanuatu'yu içeren listeye, Bahamalar, Barbados, Botsvana, Kamboçya, Gana, Jamaika, Mauritius, Moğolistan, Myanmar, Nikaragua, Panama ve Zimbabve de ekledi. 

Listeden, Bosna Hersek, Guyana, Laos, Etiyopya, Sri Lanka ve Tunus ise çıkartıldı.

Değişikliklerin, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylanmasının ardından ekim ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. 

Liste sonucunda, AB kurallarına tabi banka ve diğer finans kurumları şüpheli para hareketlerini daha iyi belirlemek için bu yüksek riskli ülkelerin finans kurumları ve müşterilerinin işlemlerine yönelik daha fazla kontrol ve denetim yapıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Cezayir'e Kovid-19 yardımı
Güney Kore Sağlık Bakanlığından Kovid-19 salgınında ikinci dalga uyarısı
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 24 bini geçti
Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölüm riski siyahilerde 4 kat daha fazla

Benzer haberler

AB, kara para ile mücadele otoritesi kurmaya hazırlanıyor

AB, kara para ile mücadele otoritesi kurmaya hazırlanıyor

Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi

Rusya’nın Kovid-19'la imtihanı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den 'Kovid-19'un küreselleşmenin krizini şiddetlendireceği' uyarısı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den 'Kovid-19'un küreselleşmenin krizini şiddetlendireceği' uyarısı
Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi Eş Başkanı'ndan Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesine övgü

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi Eş Başkanı'ndan Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesine övgü
Bazı Avrupa ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini gevşetmeye devam ediyor

Bazı Avrupa ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini gevşetmeye devam ediyor