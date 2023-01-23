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Dünya

AB, İran'a yeni yaptırımları kabul etti

İranlı 18 kişi ve 19 kuruluş AB'nin yaptırım listesine eklendi. Yaptırım uygulanacaklar arasında İran Gençlik ve Spor Bakanı, bazı milletvekilleri ve valiler ile İran Devrim Muhafızları Ordusunun bazı birimleri ve bunların yetkilileri bulunuyor.

Ömer Tuğrul Çam   | 23.01.2023
AB, İran'a yeni yaptırımları kabul etti

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrası düzenlenen gösterilere yönelik müdahaledeki rolleri nedeniyle İranlı 18 kişi ve 19 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, yaptırımların İran'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle uygulanacağı bildirildi.

Yaptırım uygulanacak kişiler arasında İran Gençlik ve Spor Bakanı Seyid Hamid Hazaveh Seccadi, bazı milletvekilleri, bazı illerin valileri, devlet medyasının çalışanları ile İran Devrim Muhafızları Ordusunun bazı üst düzey yetkilileri bulunuyor.

Listede İran Devrim Muhafızları Ordusunun ülkenin bazı bölgelerindeki birimleriyle İran Özel Polis Kuvvetleri ve güvenlik hizmeti veren bazı şirketler de yer alıyor.

Son yaptırımlarla birlikte AB'nin kısıtlayıcı tedbir uyguladığı İranlı kişi sayısı 164, kuruluş sayısı 31'e çıktı.

Yaptırımlar AB'ye seyahat yasağı, varlıkların dondurulması ve bu kişi ve kuruluşlara fon sağlanmasının yasaklanmasından oluşuyor. Ayrıca halka baskı aracı olarak kullanılabilecek bazı malzemelerin ve takip cihazlarının da İran'a satışı yasaklanıyor.

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