Euro
9.33
Dolar
7.83
BIST 100
1,344.44
Altın
1,807.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun’un Dereli ilçesinde dönüşüm projeleri ve afet konut alanlarında yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunuyor. Dereli ilçesinin drone görüntüleri
logo
Dünya

AB-İngiltere müzakerelerinde fikir ayrılıkları sürüyor

AB, İngiltere ile gelecekteki ilişkiler ve ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerde fikir ayrılıklarının devam ettiğini bildirdi.

Ata Ufuk Şeker   | 27.11.2020
AB-İngiltere müzakerelerinde fikir ayrılıkları sürüyor

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, sosyal medya hesabından, AB ile İngiltere arasında devam eden müzakerelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Taraflar arasında balıkçılık, kamu desteklemeleri ve gelecekte yaşanabilecek uzlaşmazlıkların çözümü konusunda henüz anlaşma sağlanamadığına işaret eden Barnier, "Önemli fikir ayrılıkları devam ediyor. AB ve İngiltere arasındaki müzakerelere devam etmek için ekibimle birlikte bu akşam Londra'ya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Barnier, bugün AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu (AP) temsilcilerine müzakerelerdeki son durum hakkında bilgi vereceğini belirtti.

Geçen hafta, bir müzakerecide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle Brexit görüşmelerine ara verilmiş, ardından müzakereler video konferans yöntemiyle sürdürülmüştü.

Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" sorunlu konuları oluşturuyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 406 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 testi pozitif çıkan Yılmaz Vural, yoğun bakıma alındı
Avrupa'da Kovid-19 aşısına ilk onay yıl bitmeden verilebilir
Almanya’da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyonu geçti
Kovid-19 aşı yarışındaki biyoteknoloji ve ilaç şirketleri yatırımcıların radarında

Benzer haberler

AB-İngiltere müzakerelerinde fikir ayrılıkları sürüyor

AB-İngiltere müzakerelerinde fikir ayrılıkları sürüyor

Avrupa'da Kovid-19 aşısına ilk onay yıl bitmeden verilebilir

Macron dış politika serüvenlerinde umduğunu bulamadı

Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Parlamentosunun bağlayıcı olmayan tavsiye kararını tümüyle reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Parlamentosunun bağlayıcı olmayan tavsiye kararını tümüyle reddediyoruz
İngiltere'de karantina sonrası halkın yüzde 41'i katı kısıtlamalara tabi olmayı sürdürecek

İngiltere'de karantina sonrası halkın yüzde 41'i katı kısıtlamalara tabi olmayı sürdürecek
Maradona'nın vefatı İngiliz basınında geniş yer buldu

Maradona'nın vefatı İngiliz basınında geniş yer buldu