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Dünya

AB ile İngiltere Brexit görüşmelerini yoğunlaştırıyor

İngiltere'nin AB'den ayrılması beklenen tarih yaklaşırken taraflar, müzakerelere hız verme kararı aldı.

Şerife Çetin   | 11.10.2019
AB ile İngiltere Brexit görüşmelerini yoğunlaştırıyor

Brüksel

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması beklenen tarih yaklaşırken taraflar, müzakerelere hız verme kararı aldı.

AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, tarafların, İngiltere'nin birlikten ayrılmasını öngören 31 Ekim'e doğru müzakereleri yoğunlaştırma kararı aldığı bildirildi.

AB Brexit Müzakerecisi Michel Barnier ile İngiltere'nin Brexit Bakanı Stephen Barclay'nin bugün Brüksel'de "verimli görüşme" gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, AB'nin tutumunda değişlik olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, ayrılık anlaşmasında Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında sınır uygulamasını engelleyecek, tüm adanın ekonomisini ve Hayırlı Cuma Anlaşması'nı koruyacak çözüm olması gerektiğine dikkati çekildi.

Brexit süreci

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Ancak eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a, daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız ayrılığın önüne geçmek için İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı AB'den yeni erteleme istemeye mecbur bırakan yasayı kabul etmişti.

Ancak şu ana kadar bu yasaya uyacağına dair açıklama yapmayan ve geçen hafta AB'ye sunduğu yeni teklifi kabul görmeyen Johnson, anlaşmasız da olsa 31 Ekim'de Brexit'i gerçekleştireceğini söylüyor.

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