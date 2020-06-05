AB, iç sınırlarını haziran sonuna kadar tamamen açmayı planlıyor
AB Komisyonun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Johansson, tüm AB ülkelerinin Kovid-19 önlemleri çerçevesinde kapattıkları sınırlarını haziran sonuna kadar birbirlerine tekrar açması gerektiğini bildirdi.
Brüksel
Avrupa Birliği (AB) Komisyonun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, AB üyesi ülkelerin içişleri bakanlarının sanal ortamda yaptıkları toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.
Bazı AB ülkelerinin birbirlerine sınırları açmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Johansson, haziran ayı bitmeden Schengen bölgesinde iç sınırların tamamıyla açılması gerektiğini söyledi.
Johansson, bugünkü toplantıda üye ülkelerin, önce AB'nin iç sınırlarının ardından dış sınırlarının açılmasını desteklediklerini, bununla birlikte AB ülkelerinin neredeyse tamamının 15 Haziran'da sona erecek olan "üçüncü ülkelere seyahat kısıtlamasının uzatılması" yönünde görüş bildirdiğini kaydetti.
Johansson, "Temmuz başından itibaren kademeli olarak (yabancıların) AB ülkelerine seyahat kısıtlamasının kaldırılmasını değerlendirmeliyiz." dedi.
AB Komisyonu, geçen ay üçüncü ülkelerden Schengen bölgesine gelenler için uygulanan seyahat yasağının 15 Haziran'a kadar uzatılması talebinde bulunmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.