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Dünya

AB, Heyet Tahrir Şam'la iletişime geçmek için söz ve eylemlerini değerlendirecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anouar El Anouni, AB'nin henüz Heyet Tahrir Şam'la iletişime geçmediğini, bunun için sözlerini ve eylemlerini değerlendireceğini söyledi.

Selen Valente Rasquinho  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
AB, Heyet Tahrir Şam'la iletişime geçmek için söz ve eylemlerini değerlendirecek

Brüksel

AB Komisyonunun Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü El Anouni, günlük basın toplantısında "Heyet Tahrir Şam'la iletişime geçme konusunda pozisyonunuz nedir?" sorusunu yanıtladı.

El Anouni, Heyet Tahrir Şam'ın ve bağlantılı kişilerin AB'nin terör listesinde olduğunu anımsatarak, "Daha büyük sorumluluklar üstlendikçe sadece sözlerini değil, eylemlerini de değerlendirmemiz gerekecek." ifadesini kullandı.

Sözcü, bu aşamada terör listesinde herhangi bir değişiklik planlanmadığını kaydetti.

-⁠Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

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