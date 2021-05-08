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Dünya

AB: Harem-i Şerif'te kışkırtıcı eylemlerden kaçınılmalıdır

Avrupa Birliği, işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki olaylarla ilgili, "Harem-i Şerif'te kışkırtıcı eylemlerden kaçınılması ve statükoya saygı duyulması gerektiğini" bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 08.05.2021
AB: Harem-i Şerif'te kışkırtıcı eylemlerden kaçınılmalıdır

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve özellikle Doğu Kudüs'te gerginlik ve şiddet olaylarının tehlikeli şekilde tırmandığı hatırlatıldı.

Harem-i Şerif'te dün gece meydana gelen olaylarda birçok kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, "Şiddet ve tahrik kabul edilemez. Tüm taraflardaki faillerden hesap sorulmalıdır." ifadesi yer aldı.

AB'nin Kudüs'teki gerginliğin düşürülmesi için yetkili makamları acilen harekete geçme çağrısına yer verilen açıklamada, "Harem-i Şerif çevresinde tahrik edici eylemlerden kaçınılmalı ve statükoya saygı gösterilmelidir." denildi.

Açıklamada, tüm taraflardaki siyasi, dini liderlerle topluluk önderlerinin itidal ve sorumluluk göstermesi, durumu sakinleştirmek için her çabayı sergilemesi istenerek "Şeyh Cerrah'ta ve Doğu Kudüs'ün diğer bölgelerinde Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılmasıyla ilgili durum da ayrıca endişe vericidir. Bu tür eylemler uluslararası insani hukukta yasa dışıdır ve sahada gerilimi körüklemekten başka bir işe yaramaz." değerlendirmesi yapıldı.

İsrail güçleri, dün akşam iftardan kısa bir süre sonra Doğu Kudüs'ün farklı noktalarında plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırılar düzenlemişti. İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarında en az 205 kişi yaralanmıştı.

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