Euro
6.58
Dolar
5.79
BIST 100
96,485.32
Altın
1,409.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB Filistin'deki polis misyonunun görev süresini uzattı

Avrupa Birliği, 28 birlik ülkesinin yanı sıra Türkiye, Kanada ve Norveç'in de katkı sağladığı Filistin'deki "polis ve hukukun üstünlüğü" misyonunun görev süresini 30 Haziran 2020'ye kadar uzattı.

Şerife Çetin   | 28.06.2019
AB Filistin'deki polis misyonunun görev süresini uzattı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), 28 birlik ülkesinin yanı sıra Türkiye, Kanada ve Norveç'in de katkı sağladığı Filistin'deki "polis ve hukukun üstünlüğü" misyonu (EUPOL COPPS) ile Refah şehrindeki sınır destek misyonunun (EU BAM Rafah) görev sürelerini 30 Haziran 2020'ye kadar uzattı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin, İsrail-Filistin sorununa kapsamlı ve iki devlet temeline dayanan çözüm bulunması doğrultusundaki çabalarının parçası olarak görev yapan EUPOL COPPS misyonunun süresinin, 30 Haziran 2020'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Filistin'de güvenlik ve adalet sektörlerindeki reformlara, halkın güvenliğinin artırılmasına yönelik çabalara ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesine katkı sağlayan Ramallah merkezli EUPOL COPPS için 2020 Haziran ayına kadar 12,43 milyon avro bütçe ayrıldığı kaydedildi.

Refah sınır noktasında "üçüncü taraf" olarak güven artırıcı önlemlere katkı sağlayan ve yerel yöneticilere teknik destek veren sınır destek misyonu EU BAM Rafah'ın da görev süresinin aynı tarihe kadar uzatıldığı duyurulan açıklamada, bu misyon için de 2020'ye kadar 2,15 milyon avro bütçe ayrıldığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'ya dış müdahalenin yeni aracı yerel silahlı örgütler
Kassel bölge valisi cinayetinde NSU 2.0 izleri
Fed-Trump çekişmesi sözle yönlendirmeyi gölgeliyor
ABD-Türkiye krizinin kazananı olmaz
ABD’nin Kuzey Akım 2'yi engelleme planı

Benzer haberler

ABD'den Bahreyn Çalıştayı'na katılmayan Filistinlilere suçlama

ABD'den Bahreyn Çalıştayı'na katılmayan Filistinlilere suçlama

Ertuğrul Gazi türbesine Mescid-i Aksa toprağı

İsrail askerleri Gazze sınırında 49 Filistinliyi yaraladı

AB Filistin'deki polis misyonunun görev süresini uzattı

AB Filistin'deki polis misyonunun görev süresini uzattı
İsrail güçleri Batı Şeria'da biri gazeteci 10 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri Batı Şeria'da biri gazeteci 10 Filistinliyi yaraladı
'Yüzyılın Anlaşması başarısızlığa mahkumdur'

'Yüzyılın Anlaşması başarısızlığa mahkumdur'