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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB, eski Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç'i yaptırım listesine aldı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın Rusya yanlısı eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'e yaptırım uygulayacak.

Ömer Tuğrul Çam   | 04.08.2022
AB, eski Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç'i yaptırım listesine aldı Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Brüksel

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle iki kişinin daha yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Bu kişilerin eski Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç ile oğlu Oleksandr Yanukoviç olduğu kaydedildi.

Yanukoviç ile oğlunun Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı ile devletin istikrarı ve güvenliğini tehdit edici rol oynadığı ifade edildi. Ayrıca Yanukoviç'in oğlunun Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılarla iş birliği yaptığı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında AB'nin uyguladığı yaptırım listesinde çok sayıda kişi ve kuruluş bulunuyor. Kişilere uygulanan yaptırımlar, seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeriyor.

Yanukoviç Rusya'ya kaçmıştı

Viktor Yanukoviç, Kasım 2013'te ülkesinin AB Ortak Anlaşması görüşmelerini askıya almış, bunun üzerine AB yanlıları Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda protesto gösterileri başlatmıştı. Gösterilere güvenlik güçlerinin müdahale etmesiyle 106 kişi hayatını kaybetmişti.

Protestoların büyümesi üzerine Yanukoviç 22 Şubat 2014'te Rusya'ya kaçmıştı.

Ukrayna mahkemesi, Yanukoviç'i devlete ihanet, Ukrayna'nın devlet sınırlarının değiştirilmesine yönelik kasıtlı eylemlere ve Ukrayna'ya yönelik saldırılara yardımcı olmak suçlamalarıyla 4 Mayıs 2017'de yargılamaya başlamıştı.

Mahkeme, 2019'da Yanukoviç'i "devlete ihanet" ve "Ukrayna'ya yönelik saldırılara yardımcı olmak" suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

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