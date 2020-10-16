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Dünya

AB, Esed rejiminin 7 bakanını daha yaptırım listesine aldı

AB, Suriye'de Esed rejiminin yeni atanan bakanlarından 7'sini daha yaptırım uygulanacak kişiler listesine ekledi.

Ömer Tuğrul Çam   | 16.10.2020
AB, Esed rejiminin 7 bakanını daha yaptırım listesine aldı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, son eklenenlerle birlikte Esed rejiminden yaptırım uygulanan kişi sayısı 280'e çıktı. 

Listede ayrıca 70 kuruluş bulunuyor. Yaptırımlar seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeriyor.

AB'nin rejime karşı 2011'den beri uyguladığı kısıtlayıcı tedbirler kapsamında petrol ithalatı, bazı yatırımların yasaklanması, Suriye Merkez Bankasının AB'de tutulan varlıklarının dondurulması, halka baskı uygulanmasında ve iletişimin engellenmesinde kullanılan ekipman ve teknolojinin rejime ihracatının kısıtlanması da bulunuyor.

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