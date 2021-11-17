Dolar
10.45
Euro
11.83
Altın
1,863.43
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,692.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için Şehzadebaşı Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Dünya

AB, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmalardan kaygılı

Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınır bölgesinde son günlerde meydana gelen çatışmalardan derin kaygı duyduğunu bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 17.11.2021
AB, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmalardan kaygılı

Brüksel

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, iki ülke sınırında can kayıplarına da neden olan çatışmalardan endişe duyulduğu belirtildi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda durumu görüştüğü aktarılan açıklamada, Michel'in gerginliğin düşürülmesi ve ateşkese uyulması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, AB'nin Ermenistan ve Azerbaycan'a itidal göstermesi, sahadaki kuvvetlerini birbirinden uzaklaştırmaları ve daha önce imzalanan üçlü anlaşmalara saygı göstermesi, sınır belirleme çalışmaları dahil olmak üzere sorunlara kapsamlı çözüm için müzakereleri sürdürmeleri çağrısı yer aldı.

Ermenistan ordusu, sınırda bazı yüksek yerleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla dün Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlatmıştı.

Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatarak Ermenistan'ın saldırılarını önlemişti. Çatışmalarda 7 Azerbaycan askeri şehit olmuştu.

Rusya'nın devreye girmesiyle çatışmalar durmuş, ateşkes ilan edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 diyabet hastalarında daha ciddi ve ölümcül seyrediyor
28 gün yoğun bakımda kalan hastadan 'aşı olun' çağrısı
Kovid-19 vakalarının arttığı Güney Kore'de 'hatırlatma dozu' uygulamasına hız verilecek
Almanya'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı görüldü
Washington DC'de belli alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor

Benzer haberler

AB, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmalardan kaygılı

AB, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmalardan kaygılı

Avro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 4,1'e çıktı

'Sınırları uluslararası hukuka uygun olarak belirlemenin zamanı gelmiştir'

Ermenistan'la sınırda yaşanan çatışmalarda 7 Azerbaycan askeri şehit oldu

Ermenistan'la sınırda yaşanan çatışmalarda 7 Azerbaycan askeri şehit oldu
ABD, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalardan kaygılı

ABD, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalardan kaygılı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar durdu

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar durdu