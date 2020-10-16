Euro
9.31
Dolar
7.94
BIST 100
1,192.04
Altın
1,906.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.
logo
Dünya

AB: Doğu Akdeniz'i aralıktaki zirvede yeniden değerlendireceğiz

AB Konseyi Başkanı Michel, Doğu Akdeniz ve Türkiye-AB ilişkileri hakkında gelişmeleri takip ederek aralık ayında yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde konuyu yeniden değerlendireceklerini söyledi.

Ömer Tuğrul Çam   | 16.10.2020
AB: Doğu Akdeniz'i aralıktaki zirvede yeniden değerlendireceğiz

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Liderler Zirvesi'nin bitiminden basın toplantısı düzenledi. Zirvede birçok konunun yanı sıra Doğu Akdeniz'deki durumu da görüştüklerini aktaran Michel, "Türkiye'nin tek taraflı eylemlerde bulunduğunu" savunarak bundan üzüntü duyduklarını ifade etti. 

Michel, Doğu Akdeniz ve Türkiye hakkındaki bir soru üzerine "Aralık ayında bir zirve düzenlemeyi planlıyoruz. Burada Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki durumu değerlendirmeyi planlıyoruz. Ben, bu yaklaşımı izlemeyi öneriyorum." dedi.

Michel, bugünkü toplantıda, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi liderlerinin birer sunum ve konuyla ilgili kısa bir görüşme yaptıkları bilgisini paylaşarak Doğu Akdeniz ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya Kovid-19 salgınına yönelik ek tedbirleri tartışıyor
Boşnak lider Bakir İzetbegoviç'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Balkan ülkelerinde günlük Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sürüyor
Sağlık Bakanlığından Kovid-19 salgını döneminde gebe takibi rehberi
İran'da son 24 saatte 265 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

AB, Esed rejiminin 7 bakanını daha yaptırım listesine aldı

AB, Esed rejiminin 7 bakanını daha yaptırım listesine aldı

Almanya Başbakanı Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme her iki tarafın da çıkarına

İngiltere Başkanı Johnson: Anlaşmasız Brexit'e hazırlanmanın zamanı geldi

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
AB: Doğu Akdeniz'i aralıktaki zirvede yeniden değerlendireceğiz

AB: Doğu Akdeniz'i aralıktaki zirvede yeniden değerlendireceğiz
Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında herkese ücretsiz fidan verilecek

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında herkese ücretsiz fidan verilecek