Euro
6.68
Dolar
5.97
BIST 100
111,412.70
Altın
1,564.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB dışişleri bakanları olağanüstü toplanacak

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, İran ve Irak'taki gelişmelerin ardından 10 Ocak'ta olağanüstü toplanma kararı aldı.

Yusuf Hatip   | 06.01.2020
AB dışişleri bakanları olağanüstü toplanacak

Brüksel

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter'dan yaptığı açıklamada, AB dışişleri bakanlarının cuma günü öğleden sonra Irak ve İran'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanacağını duyurdu.

Borrell, AB'nin bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için üzerine düşeni yapacağını ifade etti.

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Öte yandan, Tahran yönetimi, Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerin askıya alındığı, uranyum zenginleştirme, depolama, araştırma ve geliştirmeyle ilgili hiçbir taahhüde uyulmayacağını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konvansiyonel ABD paramiliter İran’a karşı
Latin Amerika'da başkaldırı, kamplaşma ve darbeler yılı: 2019
ABD-İran çatışması arasında Irak Kürtlerini ne bekliyor?
Borsalar 2019'da rekora doymadı
Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya

Benzer haberler

Kongredeki Demokratlar Trump'ın 'Süleymani' adımını sorguluyor

Kongredeki Demokratlar Trump'ın 'Süleymani' adımını sorguluyor

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’den Trump'a tepki: İran’ı tehdit etmeyin

AB dışişleri bakanları olağanüstü toplanacak

Moody's: ABD ve İran geriliminin geniş çaplı ekonomik etkileri olabilir

Moody's: ABD ve İran geriliminin geniş çaplı ekonomik etkileri olabilir
NATO'dan İran'a 'provokasyon ve şiddetten kaçınma' çağrısı

NATO'dan İran'a 'provokasyon ve şiddetten kaçınma' çağrısı
Irak Başbakanı Abdulmehdi: Çin, önemli ve güçlü bir ortağımız

Irak Başbakanı Abdulmehdi: Çin, önemli ve güçlü bir ortağımız