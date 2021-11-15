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Dünya

AB dışişleri bakanları Belarus'a yönelik yeni yaptırımları görüşüyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Belarus'tan AB'ye yasa dışı girişleri kolaylaştıran kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırım paketini ve yaptırımların kapsamını genişletecek yeni kriterleri onaylayacaklarını söyledi.

Selen Temizer   | 15.11.2021
AB dışişleri bakanları Belarus'a yönelik yeni yaptırımları görüşüyor

Brüksel

Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülkenin dışişleri bakanları, Belarus, Batı Balkanlar, Sahel bölgesi, Etiyopya, Sudan ve Kıbrıs'taki Maraş konusunu ele almak için bir araya geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Belarus yönetiminin neden olduğu insani krizi masaya yatıracaklarını, bunun için dün Polonya, Litvanya ve Rusya dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmeleri yaptığını belirtti.

Krizi çözmek için adımlarına öncelikle uçuşları durdurmakla başladıklarını ifade eden Borrell, "Bu neredeyse bitti." ifadesini kullandı.

Borell, son günlerde kaynak ülkeler ve geçiş ülkeleriyle görüşmeler yaptıklarını aktararak "Bence göç kontrol altına alınıyor ancak bu kişilere insani yardım sağlamalıyız. AB'ye yönelik herhangi bir hibrit saldırıyı önlemeliyiz." dedi.

AB Temsilcisi, "Bugün ülkede olanlardan sorumlu Belaruslulara karşı yeni bir yaptırım paketini onaylayacağız. Yaptırımların diğer kişilere, hava yollarına, seyahat acentelerine ve göçmenlerin yasa dışı şekilde sınırlara itilmesinden sorumlu herkese uygulanması için çerçeveyi genişleteceğiz."

Sahel bölgesi

Borrell, "Güvenliğimiz Sahel'de başlıyor." diyerek dün gece Burkino Faso'da en az 20 kişinin ölümüne yol açan saldırıdan duyduğu endişeyi dile getirdi.

AB Temsilcisi, AB'nin Sahel ile daha fazla ilişki kurması gerektiğine işaret etti.

Sudan ve Etiyopya

Borrell, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi üyesi isyancılar ile hükümet güçleri arısındaki çatışmaların yaşandığı Etiyopya'daki durumu ve Sudan'da ordunun yönetime el koyması sonrasındaki gelişmeleri de ele alacaklarına değindi.

Özellikle Etiyopya'daki durumun her geçen gün kötüleştiğini kaydeden Borrell, "Ülkenin çökmesini engellemeliyiz." dedi.

Batı Balkanlar

Borrell, Bosna Hersek'in bütünlüğünü tehdit eden eğilimleri görüşeceklerini dile getirerek ülkedeki kalkınmayı ve AB'ye potansiyel üyelik sürecini ele alacaklarını belirtti.

AB Yüksek Temsilcisi, Belgrad-Priştine Diyaloğu'nu da masaya yatıracaklarını söyledi.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi de AB'nin Batı Balkanlar'a yönelik genişleme politikasının en güçlü araç olduğunu vurgulayarak "Bu nedenle Bulgaristan'da ve Kuzey Makedonya'daki seçimlerden sonra hızlı bir ilerleme görmeyi umuyoruz. İşin bize düşen kısmını üstlenmeye hazırız." diye konuştu.

AB'nin gündemi yoğun

AB dışişleri bakanlarının toplantısının ardından AB-Doğu Ortaklığı Dışişleri Bakanları Toplantısı da düzenlenecek.

Gün sonunda dışişleri ve savunma bakanlarının ortak toplantısı yapılacak ve AB'nin "Stratejik Pusula"sı ele alınacak.

AB'nin savunma ve güvenlik alanında gelişmesi ve karar almasında operasyonel rehber niteliği taşıyacak "Stratejik Pusula" adlı belgenin taslağının hazırlandığı belirtilmişti.

Söz konusu belgenin "AB'nin hangi sınamalar ve tehditlerle karşı karşıya olduğu, AB ülkelerinin varlıklarını ortak bir havuzda nasıl bir araya getirebileceği ve bunları nasıl etkin şekilde kullanabileceği, ayrıca Avrupa'nın bölgesel ve küresel bir aktör olarak etkisini nasıl en iyi şekilde yönlendirebileceği" sorularına cevap niteliği taşıdığı ifade ediliyor.

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