Dolar
12.95
Euro
14.56
Altın
1,787.51
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,784.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

AB’den dijital platformlara katı kural hazırlığı

Avrupa Parlamentosu (AP) komitesi, Facebook, Google, Apple ve Microsoft gibi büyük teknoloji firmalarına yeni katı kurallar getiren ve bunlara uyulmaması halinde yüksek para cezası verilmesini öngören düzenleme teklifini onayladı.

Ata Ufuk Şeker   | 23.11.2021
AB’den dijital platformlara katı kural hazırlığı

Brüksel

Strazburg'da bir araya gelen AP İç Pazar ve Tüketici Koruma Komitesi, dijital platformların Avrupa'daki faaliyetlerinde değişikliklere neden olacak "Dijital Pazar Yasası" teklifini görüştü.

Komite üyesi milletvekilleri, büyük platformların haksız uygulamalarına son vermek üzere hazırlanan düzenlemeyi 42 "Evet", 2 "Hayır" ve 1 "Çekimser" oyla kabul etti.

Düzenlemeye göre, Avrupa dijital piyasalarında önemli konumda bulunan arama motorları, sosyal paylaşım ağları ve internet aracılık hizmeti sunan platformlar, objektif kriterlerle belirlenecek.

En az 3 AB ülkesinde faaliyet gösteren, 45 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan büyük platformlar "eşik bekçisi" olarak adlandırılacak.

Söz konusu teknoloji şirketleri daha katı kurallara tabi tutulacak ve sektörlerinde haksız rekabet etmeleri engellenecek.

Bu firmalarının, işletmelere ve tüketicilere haksız koşullar dayatması önlenecek.

Platformların, belirlenen piyasa kurallarına uymamaları halinde bazı faaliyetleri durdurulabilecek.

Eşik bekçisi konumundaki firmaların kurallara ihlal etmeleri durumunda küresel cirolarının yüzde 4'ü ile yüzde 20'si arasında para cezası uygulanabilecek.

Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için AP Genel Kurulu ve üye ülkeler tarafından da onaylanması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 772 bin 440'a ulaştı
Almanya'da aşı zorunluluğu getirilmesi tartışılıyor
DSÖ ilk kez bir Kovid-19 antikor test kitine uluslararası lisans verdi
Kovid-19 vakaları son bir ayda dünya genelinde 244 milyondan 258 milyona çıktı
Almanya'da son 24 saatte 45 bin 326 Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

AB’den dijital platformlara katı kural hazırlığı

AB’den dijital platformlara katı kural hazırlığı

Kovid-19 vakaları son bir ayda dünya genelinde 244 milyondan 258 milyona çıktı

AB Bakanları Kovid-19 vakalarındaki artış ve Belarus sınırındaki krizi görüşüyor

AB'nin Stratejik Pusulası hangi yönü gösteriyor?

AB'nin Stratejik Pusulası hangi yönü gösteriyor?
ABD Kuzey Akım-2 projesiyle ilişkili iki gemi ve bir Rus şirketini yaptırım listesine alıyor

ABD Kuzey Akım-2 projesiyle ilişkili iki gemi ve bir Rus şirketini yaptırım listesine alıyor
AB, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle seyahat kurallarını gözden geçirecek

AB, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle seyahat kurallarını gözden geçirecek