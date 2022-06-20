Dolar
17.32
Euro
18.24
Altın
1,837.67
ETH/USDT
1,126.90
BTC/USDT
20,620.00
BIST 100
2,530.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB, DEAŞ ve El Kaide'yi içeren yaptırım listesini genişletti

Avrupa Birliği (AB), terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yaptırımlar kapsamında bir grup ile üç kişiyi daha yaptırım listesine dahil etti.

Selen Temizer   | 20.06.2022
AB, DEAŞ ve El Kaide'yi içeren yaptırım listesini genişletti

Brüksel

AB Konseyinden yapılan açıklamada, El Kaide ile bağlantılı ve Sahel bölgesinde faaliyet gösteren söz konusu grup ve kişilerin listeye dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Tedbirler, BM listesinde yer alan El Kaide bağlantılı Cemaat Nusret el-İslam vel-Müslimin'in üst düzey komutanları Sidan Ag-Hitta ve Salem ould Breihmatt'ın yanı sıra onun Burkina Faso şubesi Ensar'ul İslam ve lideri Cafer Dicko'yu hedef alıyor." denildi.

Yaptırım uygulanan grup ve bireylerin sivillere, Mali'deki Birleşmiş Milletler (BM) barışı koruma misyonuna ve Burkina Faso'daki savunma ve güvenlik güçlerine yönelik de dahil olmak üzere çeşitli terör saldırılarından sorumlu olduğunun aktarıldığı açıklamada "Faaliyetleri Batı Afrika'daki terör tehdidinin yayılmasına katkıda bulunuyor ve bu nedenle AB'nin, bölgenin ve dünyanın istikrar için ciddi ve sürekli bir tehdit oluşturuyor." ifadeleri kullanıldı.

Son kararla AB'nin DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yaptırım listesindeki kişi sayısı 13'e, örgüt sayısı 4'e çıktı.

AB'nin yaptırımları, seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeriyor. Ayrıca AB vatandaşları ve şirketlerinin listedeki kişi ve örgütlere fon ve ekonomik kaynak sağlaması yasaklanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilecik'te yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Bahçelievler Belediyesi ile İBB zabıtaları arasında park çalışması gerginliği
Beykoz'da 2 tır ile 1 minibüsün karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü
Gazeteciler Suriye'deki güvenli bölgelerde normal hayata dönüşü görüntüledi
Pınar Gültekin cinayeti davasında müebbet alan sanık Avcı'nın cezası haksız tahrikle 23 yıla indi

Benzer haberler

NATO ve AB'den Madrid Zirvesi öncesinde Avrupa'nın savunmasında birlik mesajı

NATO ve AB'den Madrid Zirvesi öncesinde Avrupa'nın savunmasında birlik mesajı

AB, DEAŞ ve El Kaide'yi içeren yaptırım listesini genişletti

Giresun Tombul Fındığı'na AB tescili

AB'nin Kırım nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar uzatıldı

AB'nin Kırım nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar uzatıldı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Tarihi bir haftaya başlıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Tarihi bir haftaya başlıyoruz
AB dışişleri bakanları Ukrayna, gıda ve enerji güvenliğini görüşüyor

AB dışişleri bakanları Ukrayna, gıda ve enerji güvenliğini görüşüyor