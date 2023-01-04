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Dünya

AB, Çin'den gelen yolculara test mecburiyetini tartışıyor

Avrupa Birliği (AB), Çin'de Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle bu ülkeden gelenlere test mecburiyeti gibi tedbirler getirmeye hazırlanıyor.

Ömer Tuğrul Çam   | 04.01.2023
AB, Çin'den gelen yolculara test mecburiyetini tartışıyor

Brüksel

AB ülkelerinin ve AB Komisyonu halk sağlığı uzmanlarının dün Brüksel'de yaptığı toplantıda Çin'den AB ülkelerine seyahat eden kişilere yönelik bazı tedbirler görüşüldü.

AB Komisyonu sözcülerinden Tim McPhie'nin verdiği bilgiye göre, AB Komisyonu ve üye ülkelerin büyük çoğunluğu bu tedbirlerden yana görüş bildirdi.

Tartışılan tedbirler arasında Çin'den gelen yolculara uçuştan önce Kovid-19 testi uygulanması, uçuşlarda maske takılması, Çin'den AB'ye inen uçakların atık sularının yeni varyantların tespiti amacıyla tahlil edilmesi, yolculardan alınan örneklerle genom dizilimi taraması yapılmasını içeriyor.

AB ülkelerinden ve AB kurumlarından yetkililerin bugün daha geniş kapsamlı bir toplantı yaparak bu konuları değerlendirmesi ve bir tavsiye kararı alması bekleniyor.

McPhie, "Biz AB Komisyonu olarak uçuş öncesi test gerekliliği konusunda teklifimizi sunduk. Üye ülkelerin büyük çoğunluğu da aynı görüşte." dedi.

Çin'in geçen ayın başında Kovid-19 tedbirlerini gevşetmesinin ardından ülkedeki artan vakalar ve kitlesel yayılmadan endişe duyan çok sayıda ülke, Çin'den gelecek yolculara yönelik tedbirler alacağını bildirmişti.

İtalya, İspanya, Fransa gibi AB ülkelerinin yanı sıra ABD, Hindistan, Japonya, Malezya, İngiltere, Avustralya ve Kanada gibi birçok ülke, Çin ve bölgelerinden seyahat eden yolculara test uygulanması ve sağlık durumlarının izlenmesine yönelik önlemler duyurmuştu.

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