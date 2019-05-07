Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.89
Dolar
6.16
BIST 100
91,482.45
Altın
1,283.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Papa Francis Kuzey Makedonya'da
logo
Dünya

'AB, Brexit yanlılarının yalanlarına müdahale etmeliydi'

AB Komisyonu Başkanı Juncker, İngiltere'de 2016'daki Brexit referandumu hakkında, "AB'nin müdahale etmemesi hataydı, çünkü (ayrılık yanlılarının) yaydığı yalanları bir tek biz düzeltebilirdik." dedi.

Yusuf Hatip   | 07.05.2019
'AB, Brexit yanlılarının yalanlarına müdahale etmeliydi'

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'de 2016'daki Brexit referandumuna ilişkin, "AB'nin müdahale etmemesi hataydı, çünkü (ayrılık yanlılarının) yaydığı yalanları bir tek biz düzeltebilirdik." dedi.

Juncker, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, kendisinin Brexit referandumu öncesinde sessiz kalmasını bir hata olarak nitelendirerek, AB kurumlarının dönemin İngiltere Başbakanı David Cameron'ın "iç işlerimize karışmayın" uyarısına uyduğunu söyledi.

İngiltere'de 2016'daki Brexit referandumu sürecine ilişkin öz eleştiri yapan Juncker, "AB'nin müdahale etmemesi hataydı, çünkü (ayrılık yanlılarının) yaydığı yalanları bir tek biz düzeltebilirdik." diye konuştu.

Juncker, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, "Dünyanın karşılaştığı ekonomik sorunlar, büyük ölçüde ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları üzerinden okunmalı. Eğer yatırımcılar bu sorunun kısa vadede çözüleceğine inanmazsa, Atlantik'in her iki yakasında da yatırım iştahı zayıflayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren Juncker, "ABD ve AB arasındaki ticari ilişkilerde ABD Başkanı'na güvenebileceğimizi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Göçmenler sırtımızdaki yük mü?
GÖRÜŞ - Venezuela'daki darbe girişimi ve muhtemel senaryolar
Sudan'da darbe sonrasında yaşananlar ve yeni aktörler
'Huawei muharebesi'nin mağduru Gavin Williamson
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor

Benzer haberler

5 soruda AP seçimleri

5 soruda AP seçimleri

AB'den İsrail yanlısı Gazze uyarısı

'ABD'nin muafiyetleri uzatmama kararını endişeyle not ettik'

İngiltere'de yerel seçimde Brexit damgası

İngiltere'de yerel seçimde Brexit damgası
AB'den ABD'nin Küba kararına tepki

AB'den ABD'nin Küba kararına tepki
KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'dan AB'ye: Artık kımıldayın

KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'dan AB'ye: Artık kımıldayın