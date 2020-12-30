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Dünya

AB, Birleşik Krallık ile ticaret anlaşması imzaladı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Birleşik Krallık ile Brexit sonrası dönemde ticari ilişkileri belirleyecek anlaşmayı imzaladı.

Ata Ufuk Şeker   | 30.12.2020
AB, Birleşik Krallık ile ticaret anlaşması imzaladı

Brüksel

Brüksel'de AB-Birleşik Krallık Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'nın resmi imza töreni gerçekleştirildi.

Anlaşmayı, AB tarafını temsilen AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen imzaladı.

Islak imzalı anlaşmanın bugün Londra'ya ulaştırılması ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından da imzalanması bekleniyor.

Henüz Avrupa Parlamentosu (AP) onayı alınmayan anlaşmanın 1 Ocak'ta geçici olarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürüttü.

Taraflar, 1 Ocak'tan itibaren gümrük vergisi ve kota olmadan ticareti sürdürecek anlaşma konusunda geçen hafta uzlaşı sağlamıştı.

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