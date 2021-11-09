Dolar
9.68
Euro
11.24
Altın
1,824.35
ETH/USDT
4,773.50
BTC/USDT
66,499.00
BIST 100
1,608.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB: Belarus'un göçmenleri araç olarak kullanmasını kabul etmeyeceğiz

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Belarus'a "göçmenleri siyasi amaçları için araç olarak kullandığı" suçlamasında bulundu ve AB'nin bunu kabul etmeyeceğini bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 09.11.2021
AB: Belarus'un göçmenleri araç olarak kullanmasını kabul etmeyeceğiz

Brüksel

Michel, Polonya-Belarus sınırında çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu ve bu kişilerin Polonya'ya geçmeye çalıştığına yönelik haberlerin ardından konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

"Belarus makamlarını uluslararası hukuka uymaya çağırıyorum." diyen Michel, "AB, göçmenlerin siyasi amaçlar uğruna araç olarak kullanılması girişimlerini kabul etmeyecektir. AB'nin sınırlarındaki durumu yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson da Belarus yönetiminin insanları tuzağa düşürdüğünü ve hayatlarını tehlikeye attığını öne sürdü.

Johansson, sosyal medya paylaşımında, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun insanları kandırarak Minsk Havaalanına oradan da Polonya-Belarus sınırına gönderdiğini ifade etti.

Mesajında, Belarus'un göçmenleri sınırda "tuzağa düşürdüğünü" ve bu durumdan çıkar sağladığını yazan Johansson, "Çocuklar dahil olmak üzere insanların dondurucu soğukta tehlikeye atılmasının ana sorumlusu Lukaşenko'dur. Acil önceliğimiz Minsk Havaalanına gelenleri durdurmaktır. Ortak ülkelere yardımımızı artırırken dış sınırlarımızın korunmasını öncelik olarak görmeye devam edeceğim." ifadesine yer verdi.

Belarus'tan son aylarda Polonya, Litvanya, Letonya gibi AB ülkelerine süren düzensiz göç hareketlerinden en büyüğünün Polonya’ya sınırı olan Grodno şehrinde yaşandığı belirtiliyor.

AB, Belarus yönetimini Irak gibi ülkelerden göçmenleri getirerek AB ülkeleri Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndermek, "düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve Birlik'i bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla" suçluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 27 bin 824 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti
Almanya'da 'yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının iki katına çıkabileceği' uyarısı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 754 bin 431'e çıktı
Gürcistan'da 1 Aralık'ta Kovid-19'la mücadelede 'yeşil pasaport' dönemi başlıyor
Ukrayna'da Kovid-19 aşısı yaptırmayan memur ve öğretmenler işten uzaklaştırılacak

Benzer haberler

AB: Belarus'un göçmenleri araç olarak kullanmasını kabul etmeyeceğiz

AB: Belarus'un göçmenleri araç olarak kullanmasını kabul etmeyeceğiz

'Facebook Muhbiri' Haugen: Facebook platformu, toplumumuzun sağlığına ve güvenliğine zarar veriyor

Belarus ile Polonya sınırında düzensiz göçmenler nedeniyle tansiyon yükseliyor

Belarus’ta kalabalık bir düzensiz göçmen grubu Polonya sınırına ilerliyor

Belarus’ta kalabalık bir düzensiz göçmen grubu Polonya sınırına ilerliyor
Ayrılıkçı Sırp milliyetçiliği Batı Balkanlar'da barış ve istikrarı tehdit ediyor

Ayrılıkçı Sırp milliyetçiliği Batı Balkanlar'da barış ve istikrarı tehdit ediyor
AB iklim değişimiyle mücadelede yıllık 470 milyar avro yatırıma ihtiyaç duyuyor

AB iklim değişimiyle mücadelede yıllık 470 milyar avro yatırıma ihtiyaç duyuyor