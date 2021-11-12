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Dünya

AB, Belarus yaptırımlarını genişletecek kriterleri kabul edecek

Avrupa Birliği (AB) üyelerinin dışişleri bakanları, pazartesi günü yapacakları toplantıda Belarus'tan AB'ye yasa dışı girişleri kolaylaştıran kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanması için yeni kriterleri onaylayacak.

Ömer Tuğrul Çam   | 12.11.2021
AB, Belarus yaptırımlarını genişletecek kriterleri kabul edecek Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Brüksel

AB Dış İlişkiler Konseyi, başta Belarus olmak üzere AB'nin gündemindeki konuları görüşmek üzere Brüksel'de toplanacak.

Toplantı hakkında bilgi veren AB yetkilileri, Belarus'ta kişilerin veya kuruluşların yaptırım listesine alınması konusunda yeni kriterlerin onaylanacağını söyledi.

AB yetkililerinin verdiği bilgi göre, yeni kriter üçüncü kişilerin AB sınırlarına yasa dışı girişlerine yardımcı olacak kişi ve kuruluşlar için belirlendi.

Üst düzey bir AB yetkilisi, "Böylece kış ortasında kandırılarak mağdur edilen, araç olarak kullanılan kişilerin hayatlarını tehlikeye atanlara yaptırım uygulamak için yasal çerçevemizi belirliyoruz." dedi.

Belarus'a yönelik genişletilmiş yaptırım listesi konusunda bazı üye ülkeler önerilerde bulundu. Ancak yaptırım listesine henüz son hali verilmedi. Listenin kısa süre içinde belirlenmesi bekleniyor.

AB üyelerinin dışişleri bakanlarının pazartesi günü yapılacak toplantısında Belarus dışında ana gündem maddelerini Batı Balkanlar ve Sahel bölgesindeki durum oluşturuyor.

Güncel meseleler başlığında ise Tigray Halk Kurtuluş Cephesi üyesi isyancılar ile hükümet güçleri arısındaki çatışmaların yaşandığı Etiyopya'daki durum, Sudan'da ordunun yönetime el koyması sonrasındaki gelişmeler ve Kıbrıs'taki Maraş konusu ele alınacak.

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