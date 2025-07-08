Dolar
40.02
Euro
46.90
Altın
3,298.09
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
9,998.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB, Avusturya'ya bütçe disiplin süreci başlattı

Avrupa Birliği (AB), yüksek bütçe açığı nedeniyle Avusturya'ya yönelik disiplin süreci başlattı.

Ata Ufuk Şeker  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
AB, Avusturya'ya bütçe disiplin süreci başlattı

Brüksel

AB Konseyi, İstikrar ve Büyüme Paktı kapsamında aşırı bütçe açığı bulunan Avusturya'ya yönelik disiplin prosedürü başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, aşırı açık prosedürünün AB üyesi ülke hükümetlerinin bütçelerinde disiplini sağlamaları için tasarlanmış mekanizma olduğu anımsatıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Avusturya'nın 2024 yılında yüzde 4,7 oranında bütçe açığı verdiği anımsatılan açıklamada, disiplin kararının bu yüksek açık nedeniyle alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Avusturya'ya 2028 yılına kadar aşırı bütçe açığına son vermesi için izlenmesi gereken rota konusunda tavsiye gönderildiği, ülkenin bütçe açığını etkin biçimde azaltmak için alacağı önlemleri 15 Ekim'e kadar sunması gerektiği bildirildi.

Avusturya, geçen yıl yüzde 4,7 bütçe açığı vermişti. AB Komisyonu, Avusturya'nın bütçe açığının bu yıl GSYH'sinin yüzde 4,4'ü, gelecek yıl da yüzde 4,2'si seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

AB mali kuralları, üye ülkelerin kamu açıklarını ve borçlarını sınırlandırıyor. Normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'nin yüzde 3'ünü, kamu borçlarının GSYH'nin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor.

Bu sınırlar aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonuna bildirilmesi ve etkin mücadele yapılması icap ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ödemiş'te yangın sırasında kurtarılan 4 bin büyük ve küçükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Şehit Celattin Uyanık'ın annesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe selam gönderdi
DMM, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki mağarada "tuzaklama" yapıldığı iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetini kabul etti

Benzer haberler

AB, kimya sektörünü güçlendirmek istiyor

AB, kimya sektörünü güçlendirmek istiyor

AB, Avusturya'ya bütçe disiplin süreci başlattı

Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyinden Bulgaristan'ın avroya geçişine destek

Avrupa Parlamentosu gaz depoları dolum kurallarını onayladı

Avrupa Parlamentosu gaz depoları dolum kurallarını onayladı
Von der Leyen, Çin ile yapılacak zirve öncesinde "İlişkilerde yeni sayfa açmaya hazırız" mesajı verdi

Von der Leyen, Çin ile yapılacak zirve öncesinde "İlişkilerde yeni sayfa açmaya hazırız" mesajı verdi
AB ile ABD ticaret anlaşması yapmayı hedefliyor

AB ile ABD ticaret anlaşması yapmayı hedefliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet