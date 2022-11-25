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Dünya

AB, Akdeniz'deki düzensiz göçmen krizine çözüm arıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, AB ülkelerinin içişleri bakanlarının Akdeniz'deki düzensiz göçmen krizine kalıcı çözüm için 20 eylem planı önerdiğini söyledi.

Selen Temizer   | 25.11.2022
AB, Akdeniz'deki düzensiz göçmen krizine çözüm arıyor

Brüksel

AB ülkelerinin içişleri bakanları, Akdeniz'de 234 göçmeni kurtaran Ocean Viking gemisinin İtalya ile Fransa arasında krize yol açmasıyla alevlenen ve özellikle Orta Akdeniz güzergahında artan düzensiz göçe kalıcı çözüm önerilerini tartışmak için olağanüstü toplantıda bir araya geldi.

Toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Schinas, tüm göç rotalarındaki durumu ele aldıklarını, acil sınamalara yanıt aradıklarını belirtti.

Schinas, toplantıda "Ocean Viking gemisi krizi dönemine kıyasla temelden farklı bir ruh" olduğunu dile getirerek, "Avrupa göç sorununa çözüm bulamaz" algısının yanlış olduğunu, bugünkü toplantıda bakanların bunu kanıtladığını savundu.

"Vahşi, Vahşi Batı" çözümü kabul edilemez

Toplantıda 20 spesifik eylem önerisinin getirildiğine işaret eden Schinas, Akdeniz'de ve diğer yerlerdeki operasyonların "'Vahşi, Vahşi Batı' durumu altında" yapılamayacağını, sürdürülebilir ve kalıcı çözüm gerektiğini vurguladı.

Schinas, "Bu tartışmanın sonucu olarak Avrupa'da genel koordinasyonu iyileştirme amacıyla 'Avrupa arama kurtarma kontak grubu'nu yeniden başlatacağız. Orta Akdeniz'de sadece bu sene 1300 kişi öldü veya kayboldu. Bu kabul edilemez." diye konuştu.

"Avrupa, savaştan ve zulümden kaçanlar için her zaman bir sığınma yeri olarak kalacaktır." ifadelerini kullanan Schinas, aynı zamanda bir göç politikasına sahip olunması gerektiğinin altını çizdi. Schinas, Komisyon'un 2 senedir üzerinde anlaşılamayan göç ve iltica paketi teklifine atıfta bulundu.

Schinas, toplantıda Türkiye ile AB arasındaki mutabakatın öneminin de teyit edildiğini kaydetti.

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