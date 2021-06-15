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Dünya

AB-ABD Zirvesi Brüksel'de başladı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD-Avrupa ilişkilerine ilişkin, "Selefimden çok farklı görüşlerim bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Tuğrul Çam   | 15.06.2021
AB-ABD Zirvesi Brüksel'de başladı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

ABD Başkanı Joe Biden ile Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB-ABD Zirvesi için Brüksel'de bir araya geldi.

Biden'ı AB Konseyi binasına gelişinde von der Leyen ve Michel birlikte karşıladı.

Biden, buradaki konuşmasında, AB ve NATO ile çalışmak konusunda büyük bir fırsatları bulunduğunu belirterek, bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"Amerika geri döndü." diyen Biden, ABD'nin hiçbir zaman tamamen "ayrılmadığını", AB ve NATO ile "harika" ilişkileri bulunduğunu dile getirdi.

Biden, önceki ABD Başkanı Donald Trump'ı kastederek "Selefimden çok farklı görüşlerim bulunuyor." diye konuştu.

Michel de Biden'ı Brüksel'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Brüksel'e geri geldiniz ve ABD küresel sahneye geri döndü. Bu ittifakımız için ve dünya için harika bir haber. Küresel sınamalar konusunda sizinle çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ise ABD-AB ilişkilerinde önceki 4 yılın zor geçtiğini söyledi. Dünya ve Avrupa'nın değiştiğini kaydeden von der Leyen, ABD yönetimi ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.

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