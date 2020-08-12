Euro
8.62
Dolar
7.30
BIST 100
1,112.94
Altın
1,946.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İstanbul’da Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

AB 8 ülkeye mali destek sağlayacak

Avrupa Birliği, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 8 ülkeye toplam 2 milyar 650 milyon avroluk makro finansal destek verecek.

Ata Ufuk Şeker   | 12.08.2020
AB 8 ülkeye mali destek sağlayacak

Brüksel

AB Komisyonu, Kovid-19'un ekonomik etkilerini sınırlandırmak amacıyla 8 ülkeye mali destek sağlanması için mutabakat muhtırasında uzlaşıldığını açıkladı.

Arnavutluk'a 180 milyon avro, Gürcistan'a 150 milyon avro, Ürdün'e 700 milyon avro, Kosova'ya 100 milyon avro, Moldova'ya 100 milyon avro, Karadağ'a 60 milyon avro, Kuzey Makedonya'ya 160 milyon avro ve Ukrayna'ya 1,2 milyar avro makro finansal destek sağlanacağı belirtilen açıklamada, söz konusu yardımların yolsuzlukla mücadele ve çeşitli reformların yerine getirilmesi gibi şartlara bağlı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Bosna Hersek ve Tunus'la da benzer mutabakat muhtıraları müzakerelerinin sürdüğü belirtildi.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro finansal desteklemeler verebiliyor.

AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca koronavirüse yakalanan doktorun mesajını paylaştı
Tahran'da acı Kovid-19 tablosu: Uyuşturucu bağımlılığı patladı, polis çaresiz
İngiliz üniversitesinin Kovid-19 aşısı Uganda'da da denenecek
Kovid-19 tedbirleriyle yeniden açılan spor tesislerinde uygulanacak kurallar netleşti
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

AB 8 ülkeye mali destek sağlayacak

AB 8 ülkeye mali destek sağlayacak

AB Belarus ile ilişkilerini gözden geçirecek

AB: Belarus seçimlerindeki oylar doğru sayılmalı ve açıklanmalı

AB yönetimi, üye ülkelerden Lübnan için yardım istedi

AB yönetimi, üye ülkelerden Lübnan için yardım istedi
AB'den Lübnan'a 33 milyon avro destek

AB'den Lübnan'a 33 milyon avro destek
20 AB ülkesine ihracat temmuzda arttı

20 AB ülkesine ihracat temmuzda arttı