Dolar
36.10
Euro
37.46
Altın
2,883.01
ETH/USDT
2,629.80
BTC/USDT
96,161.00
BIST 100
9,832.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB 2025'te ekonomi ve güvenliğe odaklanacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, bu yıl ekonomik rekabetçiliği artırmaya, savunmayı geliştirmeye yönelik politikalara ve girişimlere yoğunlaşacak.

Ata Ufuk Şeker  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
AB 2025'te ekonomi ve güvenliğe odaklanacak

Brüksel

AB Komisyonu, 2025 yılı çalışma programını yayımladı.

Programa göre, AB’nin ana hedefi bu yıl, rekabet gücünü artırmak, savunmayı geliştirmek ve ekonomik dayanıklılığı güçlendirmek olacak. AB Komisyonu bu alanlardaki girişimlere öncelik ve hız verecek.

AB, kurallarının pratikte uygulanmasını kolaylaştıracak, idari yükleri azaltacak ve kurallarını basitleştirecek tedbirler hayata geçirecek.

Bu kapsamda, rekabet gücünü artırmak amacıyla AB politikaları ve yasalarının etkinliğine yönelik değişiklikler devreye alınacak.

Özellikle sürdürülebilir finans raporlaması, sürdürülebilirlik durum tespiti ve yatırım sınıflandırması alanlarında kapsamlı bir basitleştirmeye gidilmesi planlanıyor.

Sanayinin karbondan arınmasını hızlandırma yasası gibi girişimlerle birlikte izin, yetkilendirme ve raporlama şartları da kolaylaştırılacak.

KOBİ’lerin daha az engelle karşılaşmaları için yasal yükler hafifletilirken ortak tarım politikası ve çiftçileri etkileyen diğer politika alanlarıyla ilgili sadeleşme önlemlerine yönelik adımlar atılacak.

Savunma alanında yatırım hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olacak ve yenilikçi şirketlerin gelişmesine imkan sağlayacak önlemler üzerinde de çalışmalar devreye sokulacak.

Temiz Sanayi Mutabakatı ile emisyonların 2040 yılına kadar yüzde 90 azaltılması hedefleniyor.

AB'nin savunma sanayisini güçlendirilecek ve bağımlılıkları azaltacak adımlara öncelik verilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklar artacak
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan ile telefonda görüştü
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Türkiye ile Endonezya arasında ticarette işbirliğinin geliştirilmesi için anlaşma imzalandı
Türk kıyılarının "yerli muhafızları" görev başında

Benzer haberler

Tüketici derneklerinden Bakanlığın market fiyatlarını karşılaştırma sistemine destek

Tüketici derneklerinden Bakanlığın market fiyatlarını karşılaştırma sistemine destek

AB 2025'te ekonomi ve güvenliğe odaklanacak

Kremlin: ABD ile tutuklu değişimi, karşılıklı güveni artırabilen bir adım

Borsa İstanbul'da gong Enda için çaldı

Borsa İstanbul'da gong Enda için çaldı
Alman borsasında DAX 40 Endeksi, 43 günde 15 kez rekor kırdı

Alman borsasında DAX 40 Endeksi, 43 günde 15 kez rekor kırdı
Japon yapay zeka yatırımcısı SoftBank Group zarar açıkladı

Japon yapay zeka yatırımcısı SoftBank Group zarar açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet