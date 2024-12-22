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Dünya

AA, Suriye'deki Deyrizor Askeri Havaalanı'nı görüntüledi

Anadolu Ajansı (AA) ekipleri, Suriye'de 61 yılın ardından devrilen Baas rejiminden kalma askeri teçhizatın bulunduğu Deyrizor Askeri Havaalanı'nı görüntüledi.

Ömer Koparan, Aynur Şeyma Asan, Dilara Karataş  | 22.12.2024 - Güncelleme : 22.12.2024
AA, Suriye'deki Deyrizor Askeri Havaalanı'nı görüntüledi

Deyrizor

Rejim güçlerinin terk ettiği Deyrizor Havaalanı'nın girişinde devrik lider Beşşar Esed'in fotoğrafının olduğu anıt yer alıyor.

Havaalanında bazıları hasar alan tank, helikopter ve askeri uçaklar ile uçaklarda kullanılan mühimmatlar bulunuyor.

Rejim askerlerinin gözetim kulesi olarak kullandığı düşünülen yapının da yer aldığı havaalanındaki ofislerde çeşitli resmi evrakların dağınık şekilde bırakıldığı görülüyor.

Deyrizor Askeri Havaalanı, devrik rejim güçlerinin ardından PKK/YPG terör örgütünün eline geçmişti.

Daha sonra terör örgütünün temizlenmesiyle rejimi deviren grupların idaresine geçen havaalanı, İsrail ordusunun saldırısına uğramıştı.

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