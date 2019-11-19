AA şiddet olaylarının sürdüğü Hong Kong'da
Hong Kong'da şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan barışçıl gösterilerin şiddete evrilmesinin ardından kentte bulunan AA muhabiri, çatışma ve gelişmeleri yerinde takip ediyor.
Ankara
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ana caddelerinin göstericiler tarafından kapatıldığı, üniversitelerde çatışmaların yaşandığı sıcak noktalardan görsel ve haber akışı kesintisiz sürüyor.
Gösterilerin kenti savaş alanına çevirdiği dev finans merkezi Hong Kong'da, şiddet ve kaosun daha ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor.
#Canlı: Hong Kong'da protestolar sürüyor https://t.co/5TKenqrsWE— AA Canlı (@AACanli) 18 Kasım 2019
Göstericilerin belirli bir düzen ve planlama çerçevesinde hareket etmemesi dikkati çekerken, küçük gruplar halinde organize olan eylemciler, belirli bölgelerde birden ortaya çıkarak molotofkokteyli ve taşlarla güvenlik güçleriyle çatışıyor.
Çin'e iade yasa tasarısına karşı barışçıl gösterilerin başladığı ilk günden itibaren süreci takip eden AA, hafta sonu bölgeye tekrar ulaşarak gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.