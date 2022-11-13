AA ekibi Rus güçlerin çekildiği Herson kentini görüntüledi
Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Ukrayna'da, Rus birliklerin iki gün önce çekilmesinin ardından tekrar Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen Herson kentindeki son durumu görüntüledi.
Herson
Rus güçlerinin çekildiği Herson'a iki gün önce girmeye başlayan Ukrayna birliklerini, kent sakinleri büyük sevinçle karşılıyor.
Rusya'nın eylülde sözde referandum düzenleyerek yasa dışı olarak ilhak ettiği Herson'da yaşayan siviller, ellerinde taşıdıkları Ukrayna bayrakları ve çiçeklerle kente girenleri karşılıyor.
Herson'un merkezinde yer alan Bağımsızlık Meydanı'nda toplanan çok sayıda Ukraynalı, Ukrayna ordusu ile ülkenin bağımsızlığını destekleyen sloganlar attı.
Çocuklar, gençler ve yaşlıların sokağa çıktığı kentte sık sık cepheden gelen güçlü patlama sesleri de duyuluyor.
Herson'da sözde referanduma katılmak ve Rus pasaportu almak için halkı teşvik etmek amacıyla asılan afişler dikkati çekerken, sözde referanduma ilişkin reklam ve duyurulara ilişkin afişlerin bir kısmının söküldüğü görülüyor.
"Daha rahat nefes almaya başladık"
Herson'un Bağımsızlık Meydanı'nda kocasıyla kutlamalara katılan 60 yaşındaki Yelena Nosareva, Ukrayna ordusunun kente girmesi ile kontrolün yeniden Ukrayna'nın eline geçtiği için büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Sevincimiz büyük. Biz savaşın başından beri işgal altındaydık." dedi.
Nosareva, şu ifadeleri kullandı:
"Biz her gün bekliyorduk (Ukrayna ordusunun gelmesini) ama birden gelmelerini beklemiyorduk. Kocam eve gelip Ukraynalı askerlerin geldiğini söyledi. O arada araç kornalarını duyduk. Sıradan seslere benzemiyordu, sevinç sesleri olduğunu anladık."
Kocasıyla kutlamalara katıldığını dile getiren Nosareva, "Biz her gün burayageliyoruz. Sözlerle ifade edilemez bir duyguyu yaşıyoruz. Daha rahat nefes almaya başladık." dedi.
Nosareva, "Kentte bu süreç içinde her gün saat 13.00'ten sonra sanki hayat duruyordu. Sokakta kimse yoktu. Herkes evindeydi. Ama dün akşam 18.00'e kadar dışarıdaydık. Kentte şimdilik elektrik, su ve ısıtma yok ama bunun da üstesinden geleceğiz." diye konuştu.
Arkadaşıyla meydandaki askerlerden hatıra imzaları toplayan Herson sakini 20 yaşındaki Dayana Shpilberg ise "Çok mutluyum. Mutluluktan ağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.
"Tüm bunları yaşadığıma inanamıyorum"
Kent sakinlerinden 33 yaşındaki Ana Balabay da kentin tekrar Ukrayna ordusunun kontrolüne geçmesinin "inanılmaz" olduğunu ifade ederek, "Ben hala inanamıyorum. Tüm bunları yaşadığıma inanamıyorum. Bu günleri uzun süredir bekledik, (savaşın) başından beri bekledik." dedi.
Balabay, kentte elektrik ve internet bağlantısı olmadığını belirterek, Herson'da yaşanan kutlamaları yakınları ve akrabalarıyla telefondan paylaşamadığından dolayı üzüldüğünü kaydetti.