7 soruda Libya'nın başkenti Trablus'ta son 10 günde yaşananlar
Libya’nın başkenti Trablus'ta 12 Mayıs'ta bir milis grubunun liderinin öldürülmesinin ardından başlayan olaylar, varılan ateşkesin ardından halihazırda durulmuş görünüyor.
Trablus
Hükümet güçleri ile milis gruplar arasında varılan ateşkes anlaşması ise son derece kırılgan. Hükümet tüm milis grupları dağıtarak güvenlik güçlerinin devlet otoritesine girmesini sağlamaya çalışırken, milis gruplar "güvenlik güçleri" adı altında varlıklarını sürdürmek istiyor.
AA muhabiri, 7 soruda başkent Trablus'ta son 10 günde yaşanan olayları inceledi.
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Trablus'ta olaylar nasıl başladı?
Başkentteki güçlü milis gruplardan biri olarak kabul edilen İstikrarı Destekleme Biriminin (Gıneyve) lideri Abdulgani Kikli'nin öldürüldüğüne ilişkin fotoğrafların sosyal medyada yayılmasıyla olaylar başladı.
İlk günkü çatışmalar yalnız hükümet güçleri ile başkentin Ebu Selim bölgesindeki Gıneyve milisleri arasında sınırlı kaldı.
Hükümet güçleri, Gıneyve milislerinin tüm karargahlarını ele geçirerek Ebu Selim bölgesinde kontrolü sağladı.
Milis lider Abdulgani el-Kikli nasıl öldürüldü?
Kikli'nin nasıl öldürüldüğüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak yerel medyada Kikli'nin hükümet güçlerinin askeri yetkililerinin de katıldığı bir güvenlik toplantısının ardından öldürüldüğüne ilişkin haberler yer aldı.
Libya ordusu 444. Tugay Komutanı Mahmud Hamza sosyal medyadan Kikli'nin öldürülmesi hadisesine ilişkin üstü kapalı şu ifadeleri kullandı:
"Milis zalimlerden birinin öldürüldüğü gece Tikbali Kampı'nda yaşananlara gelince; Orada yaşananlar ihanetin dürüstlüğe karşı silah doğrultması ve orada bulunanları hain bir silahla terörize ettiği bir andı. Verilen cevap sadece o anın gerektirdiği şekildeydi."
Çatışmalar 13 Mayıs gecesi niçin yeniden başladı?
Savunma Bakanlığı başkentte hakim olmasının ardından hükümet "güvenliğin yalnız polis ve askerin sorumluluğunda olmasına" yönelik bir dizi yeni karar yayımladı.
Bu kararlardan rahatsız olan başkentteki diğer bir milis grup Rada, 13 Mayıs gecesi hükümet güçleri ile çatışmaya başladı.
Çatışmalar gece boyu sürdü ve 14 Mayıs öğle vakitlerinde hükümet güçleri ile Rada arasında ateşkes ilan edildi.
Trablus'taki çatışmaların ülkenin doğusundaki Hafter yönetimiyle ilgisi var mı?
Trablus'taki çatışmalar hükümet güçleri ile başkentteki iki milis grup (Gıneyve, Rada) arasında yaşandı.
Çatışmaların ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile doğrudan ilişkisi bulunmuyor.
Abdulhamid Dibeybe hükümetine yakın kaynaklar Hafter'in hükümet muhalifleri ve milis gruplardan bazılarını desteklediğini iddia ediyor.
Hükümetin iki bakanı niçin istifa ettiğini açıkladı?
Trablus'ta Rada milislerinin kontrolündeki bölgeden olan Yerel Yönetimler Bakanı Bedreddin et-Tumi ile İskan Bakanı Ebubekir el-Gali, bakanlıklarının sosyal medya hesabından istifa ettiklerini açıkladı.
Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada bakanların istifa ettiği yönündeki paylaşımlar yalanlanarak, "Kendilerine yapılan baskıların boyutunun farkındayız." ifadeleri dikkati çekti.
Hükümet 18 Mayıs'ta yaptığı açıklamada da tüm bakanlıkların rutin çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.
Hükümetin milis gruplar hakkındaki şu anki tutumu nedir?
Başbakan Dibeybe ateşkesin ardından yaptığı ilk açıklamada, başkentin milis gruplardan ilk kez kurtulma umudu doğduğunu söyledi.
Milis mensuplarını devletin kurumlarına katılıp, haklarını hukuki yollarla elde etmeye çağıran Dibeybe, "Devletin yanında yer alan herkese kucak açacağız, şantaj ve yolsuzluk yapmaya devam eden herkesi terk edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Hükümet karşıtı grupların gösterileri devam ediyor mu?
Olayların ateşkesle sükunete kavuşmasının ardından Rada ve Gıneyve milislerinin etkin olduğu bölgelerden bazı gruplar 16 Mayıs'ta Şehitler Meydanı'nda gösteri düzenledi.
Gösteriler 17 Mayıs'ta da devam etti ancak katılımcı sayısı azaldı. Dün ise başkentte herhangi bir gösteri düzenlenmedi.
Trablus'ta varılan ateşkese tarafların şimdiye kadar uyduğu gözlemleniyor ancak "kırılgan" güvenlik durumu nedeniyle yeni gelişmelerin yaşanmasından endişe ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.