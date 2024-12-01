Dolar
34.70
Euro
36.73
Altın
2,650.59
ETH/USDT
3,713.50
BTC/USDT
97,083.00
BIST 100
9,652.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

45. KİK Zirvesi Kuveyt'te başladı

45. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi, üye ülkelerin liderleri ve temsilcilerinin katılımıyla başkent Kuveyt'teki Beyan Sarayı'nda başladı.

İbrahim Khazen, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 01.12.2024 - Güncelleme : 01.12.2024
45. KİK Zirvesi Kuveyt'te başladı

İstanbul

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'ya göre açılışta konuşan Kuveyt Emiri Meşal bin Ahmed el-Cabir es-Sabah, İsrail'in bir yıldan uzun süredir Gazze Şeridi'nde Filistinlilere düzenlediği saldırıları hatırlattı.

Gazze'de acilen ateşkes sağlanması gerektiğini belirten Emir Sabah, Filistinlilere yapılanları "soykırım" olarak niteledi.

Ülkesinin bağımsız Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini kaydeden Kuveyt Emiri, "Filistin halkının uğradığı soykırımı kınıyoruz, Gazze'de acilen ateşkes sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Zirvede ev sahibi Kuveyt Emiri Sabah'ın yanı sıra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı Mansur Bin Zayid Al Nahyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad Al Halife, Umman Başbakan Yardımcısı Fahd bin Mahmud Al Said hazır bulundu.

Toplantıda, bölgesel güvenlik, KİK ülkeleri arasında ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesi, bölgesel ve küresel meydan okumalarla mücadelenin yanı sıra Filistin, Lübnan, Suriye ve Yemen'deki gelişmeler ele alınacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kara yollarında kar ve buzla mücadele için hazırlıklar tamamlandı
Çocuklarına yemek yapan babanın görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü
Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Bakan Yumaklı: Tüketicilerimizin uygun fiyatla kırmızı ete ulaşımını sağlamak için çalışıyoruz

Benzer haberler

45. KİK Zirvesi Kuveyt'te başladı

45. KİK Zirvesi Kuveyt'te başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet