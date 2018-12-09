39. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi başladı

RİYAD

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) 39. Zirvesi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan ve Umman Sultanı Kabus bin Said'in yokluğunda başladı.

"Terör Körfez ülkelerinin ortak güvenliğini tehdit ediyor"

Körfez krizinin gölgesinde Riyad'daki Der'iye Sarayı'nda gerçekleştirilen zirvenin açılışında konuşan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, "Bölge, tehdit ve meydan okumaların yaşandığı bir dönemden geçiyor. Biliyorsunuz ki terör ve aşırıcı güçler, Arap ve Körfez ülkelerinin ortak güvenliğini tehdit ediyor." diye konuştu.

Kral Selman, "İran rejimi, bu güçlerin gözetiminde düşmanlık politikalarını ve komşu ülkelerin iç işlerine müdahale etmeyi sürdürüyor." dedi.

"İran'ın yaptıkları karşısında şunları yapmamız gerekiyor." diyen Selman, bunları "ülkelerin kazanımlarının korunması", "bölgede ve dünyada istikrarı, güvenliği korumak için ortaklarla hareket edilmesi", "İran'ın nükleer ve balistik füze programlarına karşı tam ve yeterli bir güvence sağlanması" şeklinde sıraladı.

KİK'in güvenlik, istikrar ve gelişimi güçlendirmek için kurulduğuna dikkati çeken Kral Selman, "KİK'in varlığını sürdürme, şimdi ve gelecekteki rolünü güçlendirme konusunda hepimizin kararlı olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın uluslararası platformlarda Arap ve İslam dünyasını ilgilendiren meseleleri savunmaya devam ettiğini kaydeden Kral Selman, bu kapsamda Filistin davasının önemli bir yer kapladığını belirtti.

Yemen ve Suriye için siyasi çözüm çağrısı

Kral Selman, ülkesinin Filistin halkının meşru haklarını elde etmeye yönelik çabalarına işaret ederek, uluslararası topluma Filistin halkını İsrail'in saldırgan uygulamalarından korumak için gereken önlemleri almaya çağırdı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonda yer alan ülkelerin 2015'ten bu yana Yemen'de siyasi çözüme ulaşılması çabalarını desteklemeye devam ettiğini kaydeden Selman, Suriye'de geçiş hükümeti kurulmasına katkı sağlayacak siyasi çözüm çağrısında bulundu.

Zirveye Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Umman Bakanlar Kurulundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Fahd bin Mahmud Al Said ve BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum katılıyor.

KİK Zirvesi'ne katılan Katar heyetine Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Said el-Merihi başkanlık ediyor.

Suudi Arabistan Kralı Selman, zirveye katılan heyetleri havalimanında karşıladı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, 39'uncu KİK Zirvesi'ne katılması için Katar Emiri Şeyh Temim'e resmi davetiye göndermişti. Katarlı bir yetkili, dün akşam Katar Emiri'nin KİK Zirvesi'ne katılmayacağını söylemişti.

Umman Sultanı Kabus bin Said, 2011 yılından bu yana KİK zirvelerine katılmadığı için söz konusu durum Umman açısından olağan kabul ediliyor.

Muhabir: Hussein Mahmoud Ragab Elkabany-Safiye Karabacak