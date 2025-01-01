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Dünya

2024 yılında Batı Şeria’da 59 bin zeytin ağacını söküldü

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerce 59 bin aşkın zeytin ağacı söküldü ya da tamamen yok edildi.

Awad Rjoob, Esat Fırat  | 01.01.2025 - Güncelleme : 01.01.2025
2024 yılında Batı Şeria’da 59 bin zeytin ağacını söküldü

Gazze

Filistin Toprak Araştırmaları Merkezi, İsrail ordusu ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, 2024 yılında işgal altındaki Batı Şeria’da 59 bin zeytin ağacını söktüğünü, yaklaşık 50 bin dönüm araziye de el koyduğunu açıkladı.

Kudüs merkezli Toprak Araştırmaları Merkezi’nce yayımlanan raporda, 2024 yılı için, “İsrail'in yerleşim çılgınlığı ve Filistin topraklarının kana bulandığı yıl” ifadeleri kullanıldı.

Raporda, işgal altındaki Batı Şeria genelinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusu tarafından 59 bin 163 zeytin ağacının söküldüğü, 52 bin 373’ünün de tamamen yok edildiği belirtildi.

Öte yandan Batı Şeria’da, 50 bin dönüm araziye de İsrail makamlarınca el konulduğu kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 700 bini aşkın Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

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