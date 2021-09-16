Dolar
8.53
Euro
10.04
Altın
1,754.70
ETH/USDT
3,579.50
BTC/USDT
47,576.00
BIST 100
1,418.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

'2022 Dünya Ekonomik Forumu' Davos'ta yapılacak

Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'de iptal edilen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF), 17-21 Ocak 2022'de İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi.

Bayram Altuğ   | 16.09.2021
'2022 Dünya Ekonomik Forumu' Davos'ta yapılacak

Cenevre

"Davos Zirvesi" olarak da bilinen Forum, Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'de Singapur'da yapılacağı açıklanmış, salgının tüm dünyada devam etmesi nedeniyle iki kez iptal edilmişti.

WEF'den yapılan açıklamada, Davos'ta 17-21 Ocak 2022'de "Birlikte Çalışmak, Güveni Yeniden kurmak" temasıyla dünyanın önde gelen liderlerinin bir araya getirilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, zirvede iş dünyası, hükümet ve sivil toplum kuruluşlarından liderlerin salgın nedeniyle bozulan küresel ekonomi ve diğer konuları masaya yatıracağı kaydedildi.

WEF, 25-29 Ocak'ta yaklaşık 70 ülkeden 1500'den fazla iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla çevrim içi ortamda, "2021 Davos Gündemi" adıyla bir etkinlik düzenlemişti.

Davos Zirvesi, 1971'den bu yana her yıl ocakta Davos'ta düzenleniyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Çin'de çift doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 1 milyarı geçti
Türkiye'de 28 bin 118 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti
İran'dan ABD'li Johnson & Johnson şirketinin geliştirdiği Kovid-19 aşısına onay
Haftalık Kovid-19 vaka sayısı 45 ilde arttı, 36 ilde azaldı

Benzer haberler

'2022 Dünya Ekonomik Forumu' Davos'ta yapılacak

'2022 Dünya Ekonomik Forumu' Davos'ta yapılacak