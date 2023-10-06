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Dünya

2020'de yaklaşık 13,4 milyon bebek prematüre doğdu

Dünya genelinde 2020'de tahminen 13,4 milyon bebeğin prematüre doğduğu ve bunun da tüm canlı doğumların yaklaşık 10'da 1'ine tekabül ettiği belirtildi.

Muhammet İkbal Arslan  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
2020'de yaklaşık 13,4 milyon bebek prematüre doğdu

Cenevre

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan yazarlar tarafından erken doğumlara ilişkin bir araştırma yayımlandı.

Raporda, "2020'de tahminen 13,4 milyon bebek erken doğdu (gebeliğin 37 tam haftasından önce). Bu da tüm canlı doğumların yaklaşık 10'da 1'ine tekabül geliyor." ifadeleri yer aldı.

Erken doğumun, çocukların ilk yaşlarındaki ölümlerin önde gelen nedeni olduğu belirten raporda, çocukluk döneminde hayatta kalma oranını artırmak için prematüre bebek bakımının güçlendirilmesine acil ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Erken doğanların yetişkinlik döneminde ciddi hastalıklar, engellilik, gelişimsel gecikmelerin yanı sıra diyabet ve kalp yetmezliği gibi kronik hastalıklara yakalanma olasılığının da yüksek olduğu belirtildi.

Raporda, "Son on yılda dünyanın hiçbir bölgesinde erken doğum oranlarında önemli bir azalma olmadı. 2010 ile 2020 yılları arasında erken doğumlardaki yıllık küresel azalma oranı sadece yüz 0,14 oranındaydı." ifadeleri yer aldı.

Yüksek gelirli ülkelerde de prematüre doğumlar görülüyor

2010-2020 yılları arasındaki erken doğumlara ilişkin yayımlanan tahminler ile eğilimlerinin ülkeler ile bölgeler arasında büyük eşitsizlikleri ortaya koyduğu belirtilen raporda, "2020'de erken doğumların yaklaşık yüzde 65'i Sahra Altı Afrika ve Güney Asya'da meydana geldi. Burada bebeklerin yüzde 13'ünden fazlası erken doğdu." ifadelerine yer verildi.

Raporda, erken doğumun sadece düşük ve orta gelirli ülkelerde görülen sorun olmadığı ve bu durumun dünyanın her yerindeki aileleri etkilediği anlatıldı.

Yunanistan'da yüzde 11,6 ve ABD'de yüzde 10 oranında erken doğum yaşanırken, bu istatistikler bazı yüksek gelirli ülkelerde yüzde 10 veya daha yüksek oranlarda görüldü.

Kötü anne sağlığı ve yetersiz beslenme de yüksek erken doğum oranlarına katkıda bulunuyor.

"Erken doğan bebeklerin özel bakım ve ilgiye ihtiyaçları var"

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü Direktörü Anshu Banerjee, "Erken doğan bebekler, özellikle yaşamı tehdit eden sağlık komplikasyonlarına karşı savunmasızdır, özel bakım ve ilgiye de ihtiyaçları var." değerlendirmesinde bulundu.

Erken doğumlarla ilgili rakamların, prematüre bebekleri ve ailelerini desteklemek için mevcut hizmetlere acil yatırım yapılmasına ihtiyaç olduğunu gösterdiğini vurgulayan Banerjee, özellikle hamilelik öncesi ve hamilelik sırasında kaliteli sağlık hizmetlerine erişime odaklanılması gerektiğine işaret etti.

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