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Dünya

'2020'de 158 milyon Müslüman turist seyahat edecek'

Endonezya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dody Budi Waluyo, Müslüman turist sayısının 2018'e göre 18 milyonluk artış kaydettiğini belirtti.

Mahmut Atanur   | 15.11.2019
'2020'de 158 milyon Müslüman turist seyahat edecek'

Jakarta Raya

Endonezya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dody Budi Waluyo, 2020'de 158 milyon Müslüman turistin farklı bir ülkeye seyahat etmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Waluyo, başkent Cakarta’da düzenlenen 2019 Endonezya Helal Turizm Konferansı’nın açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın en yoğun Müslüman nüfusuna sahip olan Endonezya’nın, giderek büyüyen İslami turizm pazarında helal endüstrisinin gelişimi için daha çok çalışması gerektiğini ifade etti.

Gelecek yıl dünya genelinde, 2018’e göre 18 milyon artışla 158 milyon Müslüman turistin seyahat etmesinin beklendiğini dile getiren Waluyo, bunun, helal endüstrinin gelişimi için büyük bir potansiyel sağladığına işaret etti.

Son yıllarda ülkede helal endüstrinin hızla gelişim gösterdiğini ifade eden Waluyo, bu gelişimle Endonezya’nın, bu yılki İslami turizmde uygun koşulları sağlayan ülkeler endeksi raporunda ilk sırada yer aldığını hatırlattı.

Waluyo ayrıca, helal ürün ve hizmetlerin sadece İslam dünyası için sınırlı olmadığını hatırlatarak helal damgasının, Müslümanların yanı sıra gayrimüslimler için de kalite göstergesi olduğunun altını çizdi.

Merkezi Singapur'da bulunan seyahat platformu CrescentRating'in, dünya genelinde 130 ülkeyi kapsayan Müslümanların Seyahat Tercihleri Endeksi’nde, helal kesim, ibadet mekanları, İslam'a uygun hizmet ve etkinliklerin yanı sıra seyahat kolaylığı ve alışveriş olanakları dikkate alınıyor.

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