'10 binlerce Kuzey Koreli işçi Çin'den para getirecek'
Kuzey Korelilerin, ülkeye para getirmeleri için Çin'e gönderileceği ileri sürüldü.
Ankara
Kuzey Kore'nin ülkeye para getirmeleri için 10 binlerce işçiyi Çin'e göndermeye hazırlandığı iddia edildi.
Güney Kore'nin Cholsunilbo gazetesinin haberinde, 10 binlerce Kuzey Koreli işçinin, Pyongyang rejimine para getirmek için geçici ziyaretçi vizesiyle Çin'e gitmeye hazırlandığı bildirildi.
Haberde, geçici ziyaretçi vizesiyle iş aramak için iki aylığına Çin'e gidecek 70 bin Kuzey Korelinin, burada ucuz işçi olarak çalıştırılacağı belirtilerek "Çin'in ucuz işçiye ihtiyacı var, Kuzey de bunu karşılamaya çok hevesli" ifadesi kullanıldı.
Çin'e gönderilen Kuzey Koreli işçilerin genellikle ülkenin doğusunda giyim ve gıda fabrikaları, inşaatlar, saunalar ve restoranlarda çalıştığı, ayda yaklaşık 200 dolar kazandıkları ve bu paranın büyük bölümüne rejimin el koyduğu kaydedildi.
Yerel basında, nükleer silahları nedeniyle uluslararası yaptırımlara maruz kalan Pyongyang rejiminin, döviz, gıda ve petrol rezervi sıkıntısı yaşadığı yönünde haberler çıkmıştı. BM üyesi ülkelerin, Kuzey Koreli işçi çalıştırması da yaptırımlar çerçevesinde yasak.
Kuzey Kore'nin BM Büyükelçisi Kim Song, 20 Mart'ta gıda yardımı talebiyle uluslararası örgütlere mektup göndermişti.
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