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Dünya

Tunus'ta Uluslararası Sivil Havacılık ve Savunma Fuarı başladı

Tunus'un Cerbe Adası'nda Türkiye dahil 40 ülkenin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Sivil Havacılık ve Savunma Fuarı ziyarete açıldı.

Yosra Ouanes,Çağrı Koşak   | 04.03.2020
Tunus'ta Uluslararası Sivil Havacılık ve Savunma Fuarı başladı Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

Tunus

Tunus'ta Uluslararası Sivil Havacılık ve Savunma Fuarı başladı

Tunus'un Cerbe Adası'nda Türkiye dahil 40 ülkenin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Sivil Havacılık ve Savunma Fuarı ziyarete açıldı. Fuarda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen ANKA İnsansız Hava Aracı sergilendi. ( Yassine Gaidi - Anadolu Ajansı )

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, havacılık sanayisinde ülkesinin önemli bir yol katetmesi gerektiğini belirtti.

Said, "Eğer bu uçakların parçalarını üretebilirsek, tüm krizlerin üstesinden geliriz ve uçak üreticisi ülkelerden biri oluruz. Tamamen Tunus üretimi bir uçağın da burada olmasını yürekten arzu ediyorum." dedi.

Uluslararası Sivil Havacılık ve Savunma Fuarı Direktörü İslam el-Levati ise "Bu fuar Tunus'ta ilk kez düzenleniyor. ABD, Türkiye ve Suudi Arabistan dahil 40 ülke katılıyor." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 50 savaş uçağının yanı sıra savunma sanayisi alanında birçok ürünün tanıtıldığı fuar, 8 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

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