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Dünya

Trump Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldığını açıkladı.

Dildar Baykan   | 10.09.2019
Trump Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı görevden aldı

Washington
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldığını açıkladı. 

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