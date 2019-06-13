Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.62
Dolar
5.87
BIST 100
90,501.48
Altın
1,342.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suudi Arabistan'dan Husilere misilleme

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Uluslararası Abha Havalimanı'nı hedef alan Husilere ait füze depoları ile askeri noktaları vurdu.

Hussein Mahmoud Ragab Elkabany,Said İbicioğlu   | 13.06.2019
Suudi Arabistan'dan Husilere misilleme

Riyad

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Uluslararası Abha Havalimanı'na yönelik saldırının ardından Husilere ait füze depoları ile askeri noktaları hedef aldı.

Koalisyonun Al Arabiya kanalında yer alan açıklamasına göre, Husilere ait füze depoları ile askeri noktalar vuruldu.

Açıklamada, depoların yanı sıra füze imalathaneleri ile terör örgütlerinin yabancı uzmanlarının bulunduğu noktaların da hedef alındığı kaydedildi.

Ne olmuştu?

Riyad yönetimi, dün ülkenin güneyinde yer alan Asir bölgesindeki Uluslararası Abha Havalimanı'na Yemen'deki Husiler tarafından saldırı düzenlendiğini ve farklı uyruklardan 26 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Husiler de Suudi Arabistan'daki Uluslararası Abha Havalimanı'na "cruise" (seyir) füzesi attıklarını duyurmuştu.

Husiler yaklaşık bir ay önce Suudi Arabistan'ın doğu bölgesindeki rezervlerden batı sahilindeki limana petrol taşıyan boru hattı üzerinde bulunan 2 pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlemişti.

Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Moldova'da siyasi kriz derinleşiyor
Nijerya basınında ötekileştirme ve toplumsal barış
ABD-İran geriliminde Irak'ın yeri
BAE Yemen’in geleceğini karartıyor
ABD'nin Truva atı Avrupa'da aşırı sağı birleştiremedi

Benzer haberler

'Umman Körfezi'ndeki saldırı BAE ve Suudi Arabistan'ın provokasyonu olabilir'

'Umman Körfezi'ndeki saldırı BAE ve Suudi Arabistan'ın provokasyonu olabilir'

Brüksel'de Kabe maketi etrafında temsili tavaflı protesto

BAE Yemen’in geleceğini karartıyor

Yemen'de 4 ayda 10 bin kolera vakası görüldü

Yemen'de 4 ayda 10 bin kolera vakası görüldü
Husiler Suudi Arabistan'da havalimanını vurdu: 26 yaralı

Husiler Suudi Arabistan'da havalimanını vurdu: 26 yaralı
'Yemen'de her iki saatte 1 anne ve 6 bebek ölüyor'

'Yemen'de her iki saatte 1 anne ve 6 bebek ölüyor'