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Dünya

Lübnan'daki Türk Büyükelçiliğine bayraklı destek

Lübnan'da yaşayan Mardinliler, Ermeni bir grubun dün akşam düzenlediği Türk Büyükelçiliğine yönelik "bayraklı eylemine" karşı elçiliğin ana kapısına dev Türk bayrağı astı.

Mahmut Geldi   | 27.10.2020
Lübnan'daki Türk Büyükelçiliğine bayraklı destek

Beyrut

Başkent Beyrut'taki Türk Büyükelçiliğine gelen Mardinli bir grup, elçilik binasının ana kapısına üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı Türk bayrağı asarak, Ermenilerin eylemine karşı Türkiye'ye olan desteklerini ifade etti.

Bayrağı asanlardan Ahmet Avasa, "Lübnan'daki tüm Mardinliler adına Türk bayrağına saygısızlık eden korkakları kınıyoruz." diyerek, "Bu bayrak Müslümanların simgesidir. Bu bayrağı kendi adıma ve tüm Mardinliler adına Türk Büyükelçiliğinin kapısına asıyorum. Müslümanların simgesini yakan eller felç olsun." dedi.

Lübnan’daki Ermeni Taşnak Partisi’ne mensup bir grup, dün akşam Türkiye'nin Beyrut Büyükelçilik binasının önünde toplanarak güvenlik güçlerine taş ve havai fişeklerle saldırmıştı.

İşgal altındaki topraklarını kurtarmak için mücadele eden Azerbaycan’a Türkiye’nin verdiği desteği protesto eden grup, Türkiye ve Azerbaycan aleyhinde yaklaşık bir saat slogan attıktan sonra Azerbaycan, Türkiye ve İsrail bayrağını yakmıştı.

Lübnan'da yaşayan Mardinliler

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle 1920'lerde Mardinliler Lübnan'a göç etmeye başladı. Asıl göç 1950-1970 yıllarında yoğun olarak gerçekleşti. O yıllarda Lübnan'daki Mardinlilerin sayısının 60-70 binlerde olduğu tahmin ediliyor.

Lübnan'a gelen Mardinliler, uzun yıllar kimlik almak için mücadele verdi ve bu mücadele 1994'te dönemin Başbakanı Refik Hariri'nin 15 bine yakın Mardinliye Lübnan vatandaşlığı vermesiyle sonuçlandı.

Beyrut'ta yaşayan Mardinlilerin yaklaşık 17 bini hem Türk hem de Lübnan vatandaşlığına sahip.

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