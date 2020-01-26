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Dünya

Libya'da Hafter Misrata'nın Ebu Kıreyn bölgesine saldırıyor

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, Misrata'nın Ebu Kıreyn bölgesine yoğun saldırı düzenlediğini belirtti.

Enes Canlı   | 26.01.2020
Libya'da Hafter Misrata'nın Ebu Kıreyn bölgesine saldırıyor

Libya

Uluslararası meşruiyete sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, yaptığı yazılı açıklamada, Halife Hafter'e bağlı milislerin Berlin'de yapılan ateşkes çağrısına rağmen Misrata'nın yaklaşık 140 kilometre güneydoğusunda yer alan Ebu Kıreyn bölgesine yoğun saldırılar düzenlediğini ifade etti. 

Operasyon sözcüsü Medeni, Ebu Kıreyn bölgesinde şiddetli çatışmaların devam ettiğini aktardı. 

Medeni ayrıca AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ebu Kıreyn'in halen kendi kontrollerinde olduğunu ancak sivil yerleşim alanlarına rastgele havan mermilerinin atıldığını söyledi.

Libya'nın başkenti Trablus 4 Nisan 2019'dan bu yana Hafter milislerinin saldırılarına hedef oluyor. Hafter güçleri, 19 Ocak Pazar günü Almanya'nın başkenti Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen hafta boyunca ihlallerini sürdürdü. 

Hafter milislerinin dün başkentin dünyaya açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı’na grad füzeleriyle düzenledikleri saldırılarda, yerleşim yerleri ve bir hastane vurulmuş; 1 sivil hayatını kaybetmiş 5'i yaralanmıştı. 

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