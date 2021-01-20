Joe Biden yemin ederek ABD'nin 46. başkanı oldu
ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kazanan Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46'ncı başkanı oldu.
ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris için başkent Washington'da düzenlenen yemin töreni olağanüstü güvenlik önlemleri altında başladı.
Ülke tarihinde emsali görülmemiş yoğun güvenlik önlemleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde, Kongre binasının batı kanadında kurulan platformda başlayan törene sınırlı sayıda davetli katıldı.
Görev süresi bugün sona eren Başkan Donald Trump, törene katılmayıp sabah Florida'daya gitti, Yardımcısı Mike Pence, Kongre üyeleriyle törene katılanlar arasında yer aldı.
Yaklaşık 1000 davetlinin katıldığı törende, eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton da eşleriyle hazır bulundu.
#Canlı: ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden için yemin töreni düzenleniyor https://t.co/WjsJq7fo0x— AA Canlı (@AACanli) January 20, 2021
ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı seçilerek tarihe geçen Kamala Harris, Washington'da düzenlenen törende yemin ederek görevine başladı.
Joe Biden, yemin etti
Biden, olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı ABD Kongresinde, Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda 1893 yılından beri ailesinde olan İncil'e el basarak yemin etti.
50 yıllık siyasi kariyeri boyunca senatör ve başkan yardımcılığında yemin etmek için de aynı İncil'i kullanan Biden, eski başkan John F. Kennedy'den sonra ABD'nin ikinci Katolik başkanı oldu.
Yemin törenine görev süresi dolan Donald Trump katılmazken, başkan yardımcılığını Kamala Harris'e devreden Mike Pence katıldı.
Törene ayrıca eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton da katıldı.
Yemin töreni akışı
Kongre binasının batı cephesinde kurulan platformda yemin töreni başladı.
Biden, burada başkan olarak ilk konuşmasını yapacak. Biden'ın konuşmasında, ülkede 400 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kovid-19 salgınıyla mücadeleye ve siyasi olarak bölünmüş ABD halkını yeniden bir araya getirmeye dair mesajlara ağırlık vermesi bekleniyor.
Konuşmanın ardından Başkan, Başkan Yardımcısı ve eşleri, (TSİ) 21.40'ta askeri kıtayı selamlayacak. Ardından (TSİ) 22.25'te Biden ve Harris eşleriyle Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koyacak.
Başkanlık korteji
Başkan ve Başkan Yardımcısı, (TSİ) 23.15'te "başkanlık korteji" adı verilen araçlar eşliğinde yeni ikametleri Beyaz Saray'a doğru yola çıkacak.
Biden yarın (TSİ) 00.15'te Beyaz Saray'daki başkanlık makamı Oval Ofis'te çalışmaya başlayacak, ilk kararnamelerini imzalayacak ve idari talimatlarını verecek.
(TSİ) 00.45'te Başkanın ilk gün atamalarını yaptığı personel için çevrimiçi yemin töreni yapılacak.
Başkan, Başkan Yardımcısı ve eşleri, (TSİ) 03.48'de aktör Tom Hanks'in sunuculuğunu yapacağı özel kutlama programına katılacak.
Beyaz Saray'da ilk gün mesaisi Başkan ve First Ladynin (TSİ) 04.55'te Güney Bahçesi'ndeki Mavi Oda Balkonu'nda görünmesiyle sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.