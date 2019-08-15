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Dünya

İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti

İsrail polisi, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir polisi bıçakladıkları iddiasıyla Filistinli bir genci vurarak şehit etti, 2 kişiyi yaraladı.

Ali Semerci   | 15.08.2019
İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti

Kudüs

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir polisi bıçakla yaraladıkları iddiasıyla ateş açarak Filistinli bir genci şehit ettiği belirtildi.

İsrail polisinin biri ağır 2 kişiyi yaraladığı ifade edilen açıklamada, ölen ve yaralanan Filistinlilerin kimlik bilgilerine dair detaya yer verilmedi.

İsrail polisinden daha önce yapılan açıklamada, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir polisin bıçaklandığı, bunun üzerine polislerin ateş açarak 2 Filistinliyi yaraladığı kaydedilmişti.

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