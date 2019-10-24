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Dünya

İsrail, Gazze'de tarım arazilerine zarar vermeye devam ediyor

Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in yaklaşık beş yıldır, Gazze Şeridi'ndeki tarlalara kimyasal madde içerikli böcek ilaçları püskürterek, ürünlere, çevreye, insan ve hayvanların sağlığına zarar verdiğini açıkladı.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Sümeyye Özer   | 24.10.2019
İsrail, Gazze'de tarım arazilerine zarar vermeye devam ediyor

Gazze

İsrail'in yaklaşık 5 yıldan bu yana tarım arazilerine sıktığı böcek ilaçlarının ürünlere ve insan sağlığına zarar vermeye devam ettiği belirtildi.

Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, "İsrail'in sınırda yaptığı kimyasal madde içerikli ilaçlamaların bölgeye etkisi" başlıklı rapor yayımladı.

Raporda, İsrail'in son 5 yılda kış ve yaz bitkilerini hedef alarak tarım arazilerine yaklaşık 30 kez kimyasal madde içerikli ilaçlar püskürttüğü belirtildi.

İsrail uçaklarının sınırdan Gazze Şeridi'ndeki tarlalara sıktığı ilaçların, toprağın 700 ila bin 200 metre derinliğine etki ederek, yaklaşık 7 bin 268 dönümlük araziye zarar verdiği kaydedildi.

İsrail, Gazze'deki tarlalara kanserojen içerikli ilaçlar püskürtüyor

İlaçlanan bitkilerin insan ve canlı sağlığı üzerinde ciddi sorunlara yol açtığı ifade edilen raporda, maddenin toprakta kalma süresinin 60 ila 80 gün arasında değiştiğine, toprağın verim ve kalitesini de etkilediğine dikkat çekildi.

Raporda, söz konusu ilaçların kanserojen madde içerdiği vurgulanarak, bu maddelerin hayvanlarda da ölü ve sakat doğumlara neden olduğu kaydedildi.

Raporda ayrıca söz konusu ilaçlamanın, arazi sahiplerini de maddi zarara uğrattığına işaret edildi.

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